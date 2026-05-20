MONTRÉAL, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les 30 et 31 mai, le Planétarium ouvre grand ses portes pour accueillir l'AstroFest, LE rendez-vous annuel des passionné.es de l'Univers! Sous le thème « Vivre dans l'espace », Espace pour la vie vous convie à la 6e édition de cet événement gratuit qui se déroule dans une ambiance des plus festives.

Une programmation riche et diversifiée

Participez à des dizaines d'activités gratuites offertes par l'équipe du Planétarium et plus d'une vingtaine de partenaires professionnels de l'astronomie. Activités scientifiques variées pour toute la famille le jour; conférences, observation au télescope et DJ en soirée, tout y est pour plaire aux enthousiastes du cosmos, que l'on veuille s'initier à l'astronomie, se divertir ou approfondir ses connaissances.

Vivre dans l'espace

Depuis des décennies, l'humanité maintient une présence continue dans l'espace. Aujourd'hui, l'espoir d'un possible retour vers la Lune, voire vers des horizons plus lointains, fait vibrer notre désir d'exploration de l'espace avec une intensité renouvelée. Parallèlement, nos connaissances toujours plus approfondies des exoplanètes permettent d'imaginer d'autres mondes habitables.

GROS PLAN SUR LA PROGRAMMATION

Samedi 30 mai - 10 h à 22 h

Dimanche 31 mai - 12 h à 17 h

Activités scientifiques gratuites pour toute la famille

Une foule d'activités au choix : Ateliers créatifs, kiosques d'information, expériences interactives fascinantes, observation du ciel et plus encore !

Samedi 30 mai de 18 h à 21 h

Conférences

La première analyse complète d'un astéroïde, la découverte des exoplanètes et le rôle du Canada dans l'exploration spatiale sont autant de sujets passionnants qui feront l'objet de conférences offertes par plusieurs spécialistes en astronomie dans le Théâtre du Chaos.

De brèves conférences et des questionnaires interactifs divertissants seront aussi proposés toute la soirée à l'AstroBistro, dans une ambiance détendue et conviviale.

Samedi 30 mai de 21 h à minuit

Guimauves, musique et télescopes

C'est le retour du grand succès de la soirée « Guimauves et télescopes »! Venez faire griller des guimauves sur les grands braseros de l'AstroFest entre deux observations au télescope du ciel étoilé, ou encore vivez une expérience immersive, alliant musique et images astronomiques, animée par un DJ dans le Théâtre du Chaos.

La grande fête de l'astronomie au Planétarium, un rendez-vous à ne pas manquer !

Programmation détaillée de l'AstroFest

Les activités extérieures seront annulées en cas de mauvaise météo.



La programmation régulière (payante) des spectacles dans les théâtres du Planétarium est

maintenue tout au long de l'AstroFest. Consultez l'horaire des films pour bonifier votre visite.

L'exposition ROUGE 2100 est accessible gratuitement pendant l'AstroFest, de 9 h à minuit samedi, et de

12 h à 17 h dimanche.



Accès au Planétarium - Modes de transport alternatifs

Métro Viau | Stations Bixi à proximité | Lignes d'autobus 34, 125, 136

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Pochette de presse numérique

SOURCE Espace pour la vie Montreal

Renseignements pour les médias: Chloé Rossi, Roy&Turner Communication, [email protected]; Chantal Côté, Espace pour la vie, [email protected]