VILLE DE QUÉBEC, et AUBURN HILLS, Mich., le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - FLO , un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a été sélectionné comme fournisseur pour le programme de recharge communautaire des concessionnaires de General Motors. Ce programme permettra d'installer jusqu'à 40 000 bornes de recharge publique de VE de niveau 2 dans les communautés locales en Amérique du Nord. Ce projet représente le plus important déploiement de bornes de VE en Amérique du Nord.

FLO fournira des bornes de recharge CoRe+ MAXMC aux concessionnaires participants. La borne CoRe+ MAX de FLO offre une puissance de sortie maximale de 19,2 kW, charge jusqu'à 2,7 fois plus rapidement qu'une borne de recharge de niveau 2 typique et est la borne de niveau 2 le plus rapide sur le marché nord-américain.

Ces nouvelles bornes de recharge s'ajouteront au réseau FLO et au réseau Ultium Charge 360 de GM, et seront disponibles pour tous les conducteurs de véhicules électriques.

« GM est un précieux collaborateur à long terme, et nous sommes fiers de soutenir cet effort extraordinaire pour accroître l'accès à la recharge publique de VE dans des milliers de communautés locales en Amérique du Nord », a déclaré Louis Tremblay, Président et chef de la direction de FLO. « Ensemble, FLO, GM et les concessionnaires GM apporteront une recharge fiable aux conducteurs, des centres urbains jusqu'à la campagne. »

Grâce au programme de recharge communautaire des concessionnaires, GM et ses concessionnaires travaillent ensemble pour élargir l'accès public à la recharge dans les zones rurales et urbaines moins bien desservies. Les concessionnaires participants sont admissibles à recevoir jusqu'à 10 bornes de recharge de niveau 2 et GM mettra les concessionnaires en contact avec les fournisseurs d'installation au besoin. Les bornes de recharge seront ensuite installées dans des lieux publics clés, y compris les lieux de travail, les immeubles à logements multiples, les lieux d'événements, les collèges et les universités. Les premières bornes de recharge ont récemment été installées au Wisconsin et au Michigan dans un parc, une bibliothèque, un complexe sportif et un centre de mieux-être.

« Grâce à la collaboration de FLO et au soutien de notre communauté de concessionnaires, nous élargirons considérablement l'infrastructure fiable et pratique aux États-Unis et au Canada et nous ferons un grand pas vers un avenir entièrement électrique », a déclaré Hoss Hassani, vice-président de l'écosystème VE de GM.

Les bornes de recharge de véhicules électriques seront assemblées en Amérique du Nord, notamment dans la toute nouvelle usine d'assemblage et le centre d'essai de FLO à Auburn Hills, au Michigan, avec le soutien des installations de FLO à Shawinigan, au Québec. Située juste à l'extérieur de Detroit, la nouvelle installation aidera FLO à apporter plus de 250 000 bornes de recharge pour VE aux conducteurs américains et à créer 730 emplois directs, indirects et induits d'ici 2028.

« Depuis sa fondation, FLO s'est engagée à offrir une expérience de recharge optimale, rapide, fiable et simple », a déclaré Louis Tremblay. « Le réseau fiable et étendu de FLO signifie que les conducteurs peuvent recharger leurs véhicules dans leur communauté, sur leur lieu de travail, sur la route et pendant leurs déplacements. Lorsque les propriétaires de VE en ont le plus besoin, ils peuvent se fier aux bornes FLO. »

À propos de FLO

FLO est opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus d'un million de sessions de recharge grâce à plus de 75 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

