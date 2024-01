Les avocates et les avocats de l'aide juridique de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec viennent grossir les rangs de la CSN

ROUYN-NORANDA, QC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Une vingtaine d'avocates et d'avocats de l'aide juridique de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec fait le choix de grossir les rangs de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Ce groupe de travailleuses et de travailleurs de l'aide juridique est le quatrième à rejoindre la CSN au cours des derniers mois. « Avec l'arrivée de ce nouveau groupe, ce sont maintenant sept syndicats d'avocates et d'avocats qui sont affiliés à la Fédération des professionnèles (FP-CSN). C'est un plaisir et un honneur de les accueillir dans notre grande famille », souligne Danny Roy, le président de la FP-CSN.

En avril dernier, les syndicats CSN ont obtenu une entente de principe permettant aux avocates et aux avocats de l'aide juridique de maintenir leur parité salariale avec les procureur-es de la Couronne.

« Nous sommes toujours heureux d'accueillir de nouveaux groupes de travailleuses et de travailleurs dans nos rangs », a commenté Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (CSN), « les avocates et avocats de l'aide juridique de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec peuvent être assurés qu'ils trouveront à la CSN, toute l'écoute et le soutien dont ils ont besoin pour améliorer leurs conditions de travail. »

« Au nom des 330 000 membres de la CSN et du comité exécutif, je tiens à souhaiter la bienvenue aux avocates et aux avocats de l'aide juridique de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec. Vous faites désormais partie de ce grand mouvement qui nous permet d'améliorer au quotidien le sort des centaines de milliers de travailleuses et travailleurs », a souligné la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

À propos

Le Syndicat des avocates et avocats de l'aide juridique de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec-CSN est affilié à la Fédération des professionnèles (FP-CSN), au Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN) ainsi qu'à la Confédération des syndicats nationaux.

SOURCE CSN

Renseignements: Pour information : Félix-Antoine Lafleur, président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec (CCATNQ-CSN), 819-279-7229 ou [email protected]