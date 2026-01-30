QUÉBEC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Élections Québec invite les électrices et les électeurs de la circonscription de Chicoutimi à s'assurer que leur nom se trouve sur l'avis d'inscription qu'ils ont reçu par la poste ou qu'ils recevront au cours des prochains jours. Cette vérification est importante, puisqu'ils doivent être inscrits sur la liste électorale à l'adresse de leur domicile pour voter. Le jour de l'élection, ils ne pourront pas s'inscrire ni faire de changement d'adresse.

Les électrices et les électeurs peuvent aussi vérifier leur inscription en ligne, sur le site Web d'Élections Québec, ou par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).

La commission de révision de la circonscription de Chicoutimi pourra recevoir les demandes d'inscription ou de modification à la liste électorale du lundi 2 février au jeudi 19 février à 14 h. Toutefois, la date limite pour faire une demande en ligne est le 9 février; par la suite, les électeurs devront faire leur demande en personne.

En période électorale, les changements effectués à l'aide du Service québécois de changement d'adresse ne s'appliquent pas à la liste électorale utilisée pour l'élection. Les électrices et les électeurs doivent donc aussi changer leur adresse directement auprès de la commission de révision.

Lieux de vote par anticipation

L'avis d'inscription indique également l'adresse du bureau de vote par anticipation ainsi que ses dates et ses heures d'ouverture. L'avis est accompagné du Guide pour l'élection partielle provinciale, qui présente les options de vote disponibles.

Les renseignements relatifs au lieu de vote du lundi 23 février, le jour de l'élection, seront transmis dans un deuxième temps : les électrices et les électeurs doivent surveiller la carte jaune qu'ils recevront par la poste au cours de la semaine précédant le jour de l'élection. Ils n'ont pas à avoir cette carte en main pour voter, mais elle peut faciliter le travail du personnel électoral.

