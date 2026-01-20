QUÉBEC, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Une élection partielle aura lieu le lundi 23 février prochain dans la circonscription de Chicoutimi. En vertu d'un décret du gouvernement du Québec pris aujourd'hui, le directeur général des élections, M. Jean-François Blanchet, doit veiller à l'organisation de l'élection et en assurer l'intégrité.

Voici quelques dates importantes de la période électorale :

Interdiction de diffuser, de publier ou d'afficher de la publicité ayant trait à l'élection : du 21 au 27 janvier (les pancartes électorales sont toutefois permises);

Période de mise en candidature : du 22 janvier au 7 février;

Période d'inscription ou de modification à la liste électorale : du 2 au 19 février;

Jours de vote au bureau du directeur du scrutin : les 13 et 14 février ainsi que du 17 au 19 février;

Jours de vote par anticipation : les 15 et 16 février.

Travailler lors de l'élection

Toute personne qui a le droit de voter au Québec peut postuler en ligne pour travailler lors de cette élection. Ce n'est pas nécessaire d'habiter dans la circonscription pour y travailler.

Les jeunes de 16 et 17 ans peuvent aussi travailler lors de cette élection s'ils ont la citoyenneté canadienne et s'ils sont domiciliés au Québec depuis au moins six mois. Cette expérience de travail leur permettra de mieux comprendre le déroulement du vote.

Dates limites pour certaines options de vote

Les électrices et les électeurs qui souhaitent utiliser certaines options de vote doivent formuler une demande en respectant une date limite.

Les électeurs qui souhaitent s'inscrire au vote hors Québec, qui se déroule par la poste, doivent le faire au plus tard le 4 février;

Les électeurs qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé peuvent demander de voter à domicile jusqu'au 9 février;

Celles et ceux qui souhaitent s'inscrire pour voter à leur chambre dans un établissement d'hébergement (centre de réadaptation, centre hospitalier, maison de soins palliatifs ou ressource en dépendance) doivent le faire au plus tard le 9 février.

Contributions politiques

En année d'élections générales, les électrices et les électeurs peuvent verser jusqu'à 200 $ à chaque parti politique et à chaque candidat indépendant autorisé. Depuis la vacance du poste de député de Chicoutimi et jusqu'au 25 mars 2026, les électeurs de cette circonscription peuvent aussi leur verser jusqu'à 100 $ additionnels.

Renseignements sur les élections partielles au Québec et sur la circonscription de Chicoutimi

La Loi électorale prévoit que le gouvernement doit décréter une élection partielle lorsqu'un siège de député à l'Assemblée nationale devient vacant plus de six mois avant la date des prochaines élections générales. Le gouvernement doit prendre le décret qui ordonne la tenue de l'élection partielle au plus tard six mois après la vacance du siège. Le siège de député de la circonscription de Chicoutimi est devenu vacant le 4 septembre 2025.





Le coût d'une élection partielle est d'environ 800 000 $, d'après les coûts des trois dernières élections partielles. La rémunération du personnel électoral constitue plus de 50 % des dépenses liées aux élections.





Lors des élections générales provinciales du 3 octobre 2022, près de 46 000 personnes étaient inscrites sur la liste électorale de la circonscription de Chicoutimi. Le taux de participation était de 68,73 %; à l'échelle du Québec, il était de 66,15 %.





La dernière élection partielle dans Chicoutimi s'est déroulée le 11 avril 2016. Le taux de participation était de 41,10 %. Lors de la plus récente élection partielle, tenue le 11 août 2025 dans la circonscription d'Arthabaska, ce taux était de 59,98 %.





Le site Web d'Élections Québec (electionsquebec.qc.ca) comprend une fiche d'information sur la circonscription de Chicoutimi. Cette circonscription a été créée en 1853. Elle comprend aujourd'hui l'arrondissement de Chicoutimi de la ville de Saguenay, qui correspond à l'ancienne ville de Chicoutimi telle qu'elle existait en 2002.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

