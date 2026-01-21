QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Les règles qui encadrent les dépenses électorales effectuées à l'occasion de l'élection partielle dans la circonscription de Chicoutimi s'appliquent dès aujourd'hui et jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, le lundi 23 février prochain.

La limite préliminaire des dépenses électorales de chaque candidate ou candidat dans la circonscription de Chicoutimi est de 81 763,62 $. Cette limite correspond à 1,79 $ par personne inscrite sur la liste électorale au moment de la prise du décret; cette liste compte 45 678 personnes. La limite finale sera calculée à la suite de la révision de la liste électorale, le 19 février prochain. La limite officielle correspondra au montant le plus élevé des deux.

Les règles relatives aux dépenses électorales

Afin de limiter l'influence de l'argent dans le débat politique, le Québec a des règles uniques au pays en matière de contrôle des dépenses électorales et de financement politique.

Cet encadrement comprend trois éléments clés.

Dans un souci d'équité, les partis politiques, les candidates et les candidats sont soumis à une limite de dépenses électorales. Seuls les agents officiels et agentes officielles des partis politiques, des candidates et des candidats peuvent effectuer ou autoriser des dépenses électorales. En d'autres mots, pour ne pas porter atteinte à l'équité recherchée, les entreprises, les groupes d'intérêt, les citoyennes et les citoyens ne peuvent pas utiliser leur capacité financière pour tenter d'influencer le débat politique. Cela dit, quelques exceptions permettent aux tiers de participer au débat politique; ils peuvent, par exemple, tenir une assemblée publique ou diffuser un comparatif de programmes. Les agents officiels devront rendre compte de toutes les dépenses électorales qu'ils effectueront, notamment en produisant un rapport. Cette reddition de comptes, qui répond à un souci de transparence, sera accessible au public et vérifiée par Élections Québec.

De plus, d'après les lois électorales, seuls les électeurs et les électrices peuvent faire des contributions politiques. En année d'élections générales, ces lois limitent également le montant de leurs contributions à 200 $ pour chaque entité politique. Lors d'une élection partielle, les électrices et les électeurs domiciliés dans la circonscription en élection peuvent verser jusqu'à 100 $ additionnels, de la vacance du poste jusqu'au 30e jour suivant le scrutin. Les personnes morales, comme les entreprises, les associations et les syndicats, ne peuvent jamais contribuer au financement des partis politiques, des candidates et des candidats. Elles ne peuvent pas faire de don en argent ni offrir de service ou de bien gratuitement.

L'intervention des tiers

Puisque la Loi électorale privilégie les interventions des candidates, des candidats et des partis politiques en période électorale, les citoyens et les entreprises ne peuvent pas dépenser pour contribuer au débat électoral. Toute intervention qui a un coût est illégale si elle a un effet partisan ou si elle offre de la visibilité à une candidate, à un candidat ou à un parti, à moins qu'elle soit autorisée par une agente officielle ou un agent officiel.

En période électorale, les électrices et les électeurs peuvent exprimer leurs opinions dans la mesure où leurs interventions ne coûtent rien. Par exemple, ils peuvent diffuser une opinion politique dans une publication effectuée sans frais sur les médias sociaux.

À ce sujet, le site Web d'Élections Québec fournit de l'information et un guide explicatif (PDF) accompagnés d'exemples concrets.

Les périodes d'interdiction de publicité

Les messages publicitaires sont interdits dans les médias écrits, dans les médias électroniques, à la radio et à la télévision pendant les sept premiers jours de la campagne électorale, c'est-à-dire dès aujourd'hui et jusqu'au 27 janvier inclusivement. Cette interdiction couvre aussi les publicités affichées dans des espaces loués à cette fin, y compris sur Internet et dans les médias sociaux. Toutefois, elle n'empêche pas d'apposer des pancartes électorales ni de distribuer des dépliants.

Le jour de l'élection, la publicité électorale publiée ou diffusée dans les médias écrits, dans les médias électroniques, à la radio et à la télévision sera également interdite.

