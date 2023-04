MONTRÉAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) félicitent Charles-Antoine St-Jean pour sa nomination à titre de tout premier président du Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité (CCNID).

Les ACVM se réjouissent de poursuivre leur collaboration avec le CCNID, ainsi que le Conseil des normes internationales d'information sur la durabilité (International Sustainability Standards Board, ou ISSB), et comptent travailler avec M. St-Jean à la constitution de normes internationales d'information sur la durabilité s'harmonisant avec le caractère unique des marchés des capitaux du Canada et procurant aux investisseurs de l'information utile et comparable.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

