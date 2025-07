L'AMF accueille de nouveaux membres au sein de son comité consultatif en matière d'information financière

MONTRÉAL, le 18 juill. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce la nomination des personnes suivantes au sein de son comité consultatif en matière d'information financière (CCMIF), pour un mandat de trois ans :

Sylvie Berthelot , professeure titulaire, Université de Sherbrooke ;

, professeure titulaire, Université de ; Annie Lecompte , professeure agrégée, Université du Québec à Montréal;

, professeure agrégée, Université du Québec à Montréal; Jérôme Minier, directeur principal, services d'inscriptions, Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX;

et Bourse de croissance TSX; Yanick Wolfe , directeur du contrôle financier et de la comptabilisation des actifs financiers, Fonds de solidarité des travailleurs et travailleuses du Québec.

Cette nomination fait suite à un appel de candidatures lancé le 25 mars 2025.

L'AMF annonce également le renouvellement du mandat, pour une durée de trois ans, de membres actuels du CCMIF :

Nick Capanna, associé, certification et services-conseils, Deloitte;

Giuseppe Funicello , associé, audit, KPMG;

, associé, audit, KPMG; Tammy Mio, associée déléguée, service national de comptabilité et de certification, Ernst & Young.

Mandat et composition du comité

Le CCMIF est un forum de discussion entre l'AMF et les intervenants du secteur financier lié à la réglementation applicable en matière de valeurs mobilières. Il permet de fournir un éclairage pratique sur le domaine, de favoriser un dialogue ouvert avec l'AMF et de contribuer aux objectifs de cette dernière visant notamment à maintenir un encadrement moderne, adapté et inspiré des meilleures pratiques.

Les membres du CCMIF donnent leur perspective sur des sujets portant entre autres sur les projets législatifs et réglementaires ayant trait à l'encadrement de l'information financière présentée par les émetteurs assujettis et la mise en pratique de ce cadre réglementaire. Le CCMIF a également pour mandat d'échanger sur les normes comptables et les certifications applicables aux émetteurs assujettis et leurs auditeurs, notamment les Normes internationales d'information financière et les Normes canadiennes d'audit, et de fournir des renseignements sur les enjeux ayant trait à leur application.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et de services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

