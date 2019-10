Les autorités en valeurs mobilières du Canada publient un rapport des dernières activités de sensibilisation des investisseurs

MONTRÉAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Pour donner le coup d'envoi du Mois de l'éducation des investisseurs tenu en octobre, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui leur rapport annuel des activités de sensibilisation et d'éducation des investisseurs intitulé La sensibilisation des investisseurs au Canada en 2019.

Les ACVM mènent également deux campagnes numériques nationales de sensibilisation à l'occasion du Mois de l'éducation des investisseurs. La première incite les Canadiens à recourir au Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription, aussi offert en version mobile, pour vérifier si les personnes qui leur offrent des placements sont dûment inscrites. La deuxième met l'accent sur l'importance de bien comprendre les frais afférents aux placements.

« Les autorités en valeurs mobilières transmettent aux Canadiens de l'information importante leur permettant de prendre des décisions éclairées et s'appliquent à rehausser l'expérience pour les investisseurs », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « La sensibilisation et la protection des investisseurs revêtent une importance capitale pour les ACVM. Le rapport résume la démarche exhaustive qu'elles ont entreprise afin de sensibiliser les Canadiens et de se rapprocher d'eux, et témoigne de l'étroite collaboration qui s'est établie entre leurs membres. »

Le rapport met en lumière plusieurs projets des ACVM ayant porté fruit, dont les campagnes de sensibilisation des investisseurs concernant les fonds négociés en bourse et la cryptomonnaie.

Il est offert en français et en anglais.

Les ACVM appuient en outre la Semaine mondiale des investisseurs (World Investor Week), initiative de l'Organisation internationale des commissions de valeurs se déroulant du 30 septembre au 6 octobre 2019. La liste des territoires participants figure sur le site Web de la Semaine mondiale des investisseurs.

Pour obtenir les dernières nouvelles des ACVM en matière de sensibilisation des investisseurs, il suffit de suivre le compte Twitter @ACVM_Nouvelles et la page Facebook @CSA.ACVM, ou de consulter leur site Web à l'adresse autorites-valeurs-mobilieres.ca.

D'autres ressources de sensibilisation des investisseurs se trouvent sur les sites Web suivants des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières :

British Columbia Securities Commission

www.investright.org

www.bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission

Checkfirst.ca

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

https://fcaa.gov.sk.ca/consumers-investors-pension-plan-members/investors

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

FinancesAvisées Manitoba

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Gérez mieux votre argent

Bureau des investisseurs

Autorité des marchés financiers

Concours « On parle argent dans ma classe! »

Finance$ : déjoue les pièges!

Tes affa!res

Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick

fr.fcnb.ca/ABC-placements.html

fcnb.ca/investing-basics.html

Nova Scotia Securities Commission

nssc.novascotia.ca

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : adressez-vous à votre autorité en valeurs mobilières, dont les coordonnées se trouvent ici.

Médias : reportez-vous à la liste des représentants provinciaux ou territoriaux ci-dessous, ou communiquez avec nous à l'adresse suivante : media@acvm-csa.ca.

Renseignements :



Jean-Maurice Bouchard

Autorité des marchés financiers

514 395-0337, poste 2347 Kristen Rose

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-2336



Hilary McMeekin

Alberta Securities Commission

403 592-8186 Brian Kladko

British Columbia Securities Commission

604 899-6713



Jason (Jay) Booth

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

204 945-1660 Sara Wilson

Commission des services financiers et des services aux consommateurs du

Nouveau-Brunswick

506 643-7045



Shannon McMillan

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

306 798-4160 David Harrison

Nova Scotia Securities Commission

902 424-8586



Steve Dowling

Superintendent of Securities

Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

902 368-4550 Renée Dyer

Office of the Superintendent of Securities Terre-Neuve-et-Labrador

709 729-4909



Tom Hall

Bureau du surintendant des valeurs mobilières Territoires du Nord-Ouest

867 767-9305 Rhonda Horte

Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon

867 667-5466



Jeff Mason

Bureau des valeurs mobilières du Nunavut

867 975-6591



SOURCE Autorité des marchés financiers

Related Links

http://www.lautorite.qc.ca/