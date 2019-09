Les autorités en valeurs mobilières du Canada proposent huit mesures pour réduire le fardeau réglementaire des fonds d'investissement

MONTRÉAL et TORONTO, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui pour consultation des projets de modification réglementaire visant l'introduction de huit mesures destinées à éliminer des obligations répétitives, à simplifier des processus réglementaires, à inscrire dans la réglementation des dispenses de l'application de certaines dispositions couramment accordées aux fonds d'investissement ainsi qu'à supprimer certaines obligations d'agrément par l'autorité en valeurs mobilières. Ces changements s'inscrivent dans les travaux actuellement menés par les ACVM pour réduire le fardeau réglementaire des fonds d'investissement.

« Nous proposons des changements substantiels qui permettront aux fonds d'investissement et à leurs gestionnaires de réaliser des économies de temps et d'argent sans compromettre la protection des investisseurs », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Nous continuons de faire de la réduction du fardeau réglementaire notre priorité dans toutes les sphères des marchés des capitaux du pays, et les projets de modification publiés aujourd'hui témoignent des efforts que nous avons déployés à ce jour en ce qui a trait aux fonds d'investissement ».

Les projets de modification réduiraient les obligations de dépôt faisant double emploi, notamment par le regroupement du prospectus simplifié et de la notice annuelle pour les organismes de placement collectif classiques, deux documents renfermant beaucoup d'information se chevauchant. Par ailleurs, grâce à l'élimination de l'obligation de dépôt du formulaire de renseignements personnels des personnes physiques inscrites auprès de l'autorité en valeurs mobilières dans le cadre du dépôt du prospectus d'un fonds d'investissement, les processus réglementaires s'en trouveraient simplifiés.

Les projets de modification éviteraient aussi aux fonds d'investissement de devoir demander des dispenses discrétionnaires couramment accordées afin de recourir aux procédures de notification et d'accès, et relativement à certaines dispositions en matière de conflits d'intérêts. Ils introduiraient également des dispenses de l'obligation de transmission d'un aperçu du fonds dans le cas des portefeuilles modèles, des services de rééquilibrage de portefeuille et des programmes d'échange automatique, et permettraient, dans certains cas, de combiner des aperçus du fonds en un seul. Ils abrogeraient les obligations d'agrément, par l'autorité en valeurs mobilières, du remplacement du gestionnaire ou du changement de contrôle du gestionnaire, compte tenu des obligations semblables qui sont prévues par le régime d'inscription des gestionnaires de fonds d'investissement. Les projets de modification élargiraient en outre les critères d'agrément préalable des fusions de fonds d'investissement.

Enfin, les projets de modification viendraient officialiser une pratique répandue dans le secteur en obligeant les fonds d'investissement à établir un site Web désigné pour y afficher l'information réglementaire. Ce changement permettrait aux ACVM d'envisager de nouvelles façons de fournir et de transmettre de l'information aux investisseurs.

Le personnel estime que ces changements peuvent être mis en œuvre dans un avenir rapproché. À plus long terme, les ACVM s'emploieront à réduire le fardeau réglementaire sur d'autres aspects, notamment les obligations d'information continue, les obligations relatives aux assemblées de porteurs de titres et aux circulaires de sollicitation de procurations, les avis prescrits et les obligations de déclaration, de même que certaines dispositions du régime de prospectus.

On peut consulter l'avis de consultation et les projets de modification sur les sites Web des membres des ACVM. Les mémoires doivent être transmis au plus tard le 11 décembre 2019.

C'est en 2017 que les ACVM ont entrepris de cerner les possibilités de réduction du fardeau réglementaire des fonds d'investissement. À l'issue d'un examen exhaustif du régime d'information actuel des fonds d'investissement, des réformes réglementaires effectuées par des autorités de réglementation à l'international et des consultations menées auprès des parties prenantes, les ACVM ont publié, en 2018, l'Avis 81-329 du personnel des ACVM, Réduire le fardeau réglementaire des émetteurs qui sont des fonds d'investissement, qui présentait les domaines dans lesquels des projets de modification réglementaire étaient envisageables.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

