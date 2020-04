Les autorités en valeurs mobilières du Canada haussent temporairement les limites d'emprunt à court terme pour les organismes de placement collectif qui investissent dans des titres à revenu fixe

Stephen Paglia, LL.B., MBA Manager, Investment Funds and Structured Products Branch Commission des valeurs mobilières de l'Ontario 416 593-2393 [email protected]

Jason Alcorn Conseiller juridique principal et conseiller spécial du directeur général Commission des services financiers et des services aux consommateurs, Nouveau-Brunswick 506 643-7857 [email protected]

Irene Lee Senior Legal Counsel, Investment Funds and Structured Products Branch Commission des valeurs mobilières de l'Ontario 416 593-3668 [email protected]

Heather Kuchuran, CPA, CA, CFA

Deputy Director, Corporate Finance

Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

306 787-1009

[email protected]