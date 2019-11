Les autorités en valeurs mobilières du Canada exposent leurs attentes envers les émetteurs du secteur du cannabis concernant l'information sur la gouvernance

TORONTO, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les autorités en valeurs mobilières de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, du Manitoba et de la Nouvelle‑Écosse (les « autorités participantes ») ont publié aujourd'hui des indications afin d'aider les émetteurs du secteur du cannabis à améliorer l'information fournie sur la gouvernance, notamment celle concernant les intérêts financiers dans des opérations structurelles importantes.

Au cours des dernières années, le secteur du cannabis a connu une forte croissance ainsi que de nombreuses fusions et acquisitions (les « regroupements d'entreprises »). À mesure que le marché a pris de l'ampleur, nombre d'émetteurs du secteur du cannabis et de leurs administrateurs et hauts dirigeants ont participé au financement d'autres émetteurs de ce secteur, ce qui s'est traduit par une augmentation inhabituelle des croisements d'intérêts financiers. Ces intérêts financiers peuvent comprendre un chevauchement de titres de créance et de capitaux propres, ou d'autres relations d'affaires. Le personnel des autorités participantes a observé que la qualité de l'information présentée par les émetteurs du secteur du cannabis pouvait parfois être rehaussée à cet égard.

« Les investisseurs doivent comprendre les conflits d'intérêts pouvant découler du croisement des intérêts financiers des émetteurs, car ces conflits risqueraient de se répercuter sur l'éventuel regroupement d'entreprises », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président‑directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Il est important de rehausser l'information sur la gouvernance afin que les investisseurs disposent des renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée. »

Bien que les indications s'adressent aux émetteurs du secteur du cannabis, tous les émetteurs assujettis, particulièrement ceux d'autres secteurs émergents, devraient veiller à présenter de l'information sur la gouvernance qui traite des conflits d'intérêts potentiels. Le personnel des ACVM continuera de surveiller ces aspects.

On trouvera les indications des ACVM dans l'Avis multilatéral 51-359 du personnel des ACVM, Attentes à l'égard des émetteurs assujettis du secteur du cannabis concernant la conformité de l'information sur la gouvernance, publié sur les sites Web des membres des ACVM participants.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : adressez-vous à votre autorité en valeurs mobilières, dont les coordonnées se trouvent ici.

Médias : reportez-vous à la liste des représentants provinciaux ou territoriaux ci-dessous, ou communiquez avec nous à l'adresse suivante : media@acvm-csa.ca.

Renseignements :

Sylvain Théberge Autorité des marchés financiers

514 940-2176 Kristen Rose

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

416 593-2336



Brian Kladko

British Columbia Securities Commission

604 899-6713 David Harrison

Nova Scotia Securities Commission

902 424-8586



Jason (Jay) Booth

Commission des valeurs mobilières du Manitoba

204 945-1660 Sara Wilson

Commission des services financiers et

des services aux consommateurs Nouveau-Brunswick

506 643-7045



Shannon McMillan

Financial and Consumer Affairs Authority

de la Saskatchewan

306 798-4160



SOURCE Autorité des marchés financiers

Related Links

http://www.lautorite.qc.ca/