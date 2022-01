Les autorités en valeurs mobilières du Canada annoncent un appel de candidatures pour les postes d'administrateurs et de chef de la direction du nouvel organisme d'autoréglementation

VANCOUVER, BC et TORONTO, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un appel de candidatures pour les postes de chef de la direction et d'administrateurs du nouvel organisme d'autoréglementation (OAR).

Comme annoncé en novembre 2021, les ACVM ont mis sur pied un comité conjoint spécial afin de s'occuper du recrutement. Il sera épaulé dans ses efforts par Russell Reynolds Associates, une société internationale de services-conseils et de recherche de hauts dirigeants.

Le comité conjoint spécial cherche activement un chef de la direction, lequel serait également membre avec droit de vote du conseil d'administration. Il recrute également six administrateurs provenant du secteur ainsi que huit administrateurs indépendants, dont l'un assumera la présidence de l'OAR.

Les candidats devraient être fermement engagés envers les objectifs du nouvel OAR, à savoir rehausser la protection des investisseurs et la confiance du public, garantir l'équité et l'efficience des marchés, accueillir l'innovation et s'adapter à un secteur en constante évolution.

Le comité conjoint spécial visera à assurer une large diversité d'idées, d'antécédents et d'expériences. Il sera tenu compte d'autres aspects de la diversité, notamment le genre, l'ethnicité de même que d'autres qualités et identités dénotant le caractère diversifié de la population canadienne. La représentativité géographique fera aussi partie des facteurs considérés.

On s'attend à ce que certains des postes d'administrateurs soient pourvus par des membres actuels du conseil d'administration de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), alors que d'autres le seront par de nouvelles recrues. Ainsi, le conseil du nouvel OAR bénéficiera d'une continuité de connaissances et d'expériences, en plus de voix et de perspectives nouvelles.

La société de recherche fera passer un entretien et une évaluation à tous les postulants. Ceux qui auront été retenus seront convoqués à une entrevue du comité conjoint spécial à l'issue de laquelle des recommandations de candidats finaux seront faites aux ACVM et aux conseils de l'OCRCVM et de l'ACFM. Le processus d'évaluation et de sélection se veut transparent et équitable pour l'ensemble des postulants.

Les ACVM ont affiché sur leur site Web les descriptions des postes de chef de la direction et d'administrateurs; on les trouvera également sur les sites de l'OCRCVM et de l'ACFM. Prière d'adresser toute question à ce sujet à [email protected].

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

