MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de leur président, Louis Morisset, qui est aussi président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers, et de leur vice-président, Kevin Hoyt, également chef de la direction de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick.

Leurs mandats sont renouvelés jusqu'au 30 juin 2022 pour les arrimer à l'échéancier du Plan d'affaires 2019-2022 des ACVM.

« Ce fut un plaisir d'agir comme président des ACVM au cours des six dernières années, et c'est un honneur de pouvoir mener à terme le plan d'affaires actuel des ACVM jusqu'en 2022 », a déclaré M. Morisset. « Je souhaite exprimer ma gratitude à mes collègues pour leur appui soutenu ainsi qu'à nos membres pour leur engagement à maintenir et à renforcer, non seulement notre collaboration à l'harmonisation de la réglementation et à la protection des investisseurs, mais aussi les liens tissés avec l'ensemble des parties prenantes des ACVM. »

« Les ACVM s'efforcent sans relâche d'adapter et d'harmoniser leurs travaux sans cesse croissants », a ajouté M. Hoyt. « Il s'agit là d'un autre engagement à mener notre mandat à bien et à offrir à tous les participants au marché des projets réglementaires à valeur ajoutée favorisant le dynamisme de nos marchés des capitaux. »

Le mandat de Grant Vingoe, président et chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, à titre de président du Comité de coordination de la réglementation a également été reconduit jusqu'au 30 juin 2022.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

