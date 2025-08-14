CALGARY, AB, le 14 août 2025 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui leur Revue de l'année, qui fait état des progrès accomplis à l'égard des six objectifs stratégiques du Plan d'affaires 2022-2025.

« Les réalisations décrites dans la Revue de l'année témoignent de la collaboration qu'entretiennent les membres des ACVM afin de renforcer nos marchés des capitaux et d'instaurer des mesures stimulant la compétitivité », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Nous avons su démontrer l'efficacité d'une réglementation à la fois fondée sur des principes et adaptable en fonction de l'évolution de la situation géopolitique et de la conjoncture des marchés. »

La revue rend aussi compte des efforts déployés dans le but d'encourager l'innovation dans les marchés des capitaux et de protéger les investisseurs, ainsi que du travail soutenu des membres des ACVM en vue de contrecarrer et de prévenir les méfaits, et de demander des comptes aux contrevenants à la législation en valeurs mobilières.

Voici quelques points saillants des activités des ACVM dont traite la revue :

Publication de 1 011 mises en garde au public, dont plus de 75 % se rapportent aux cryptoactifs.

Plus de 4,5 millions de Canadiens joints par nos campagnes de sensibilisation des investisseurs (vérification de l'inscription et signaux d'alarme d'une fraude).

Interdiction permanente à 54 personnes et sociétés de participer aux marchés des capitaux à l'issue de procédures d'application de la loi.

Prise de mesures d'application de la loi dans 20 dossiers reliés aux cryptoactifs pour protéger l'intégrité de nos marchés des capitaux.

Parution de 57 publications concernant l'adoption définitive de modifications réglementaires, la tenue de consultations, la prise de décisions générales et des indications sur des projets réglementaires des ACVM.

Tenue d'un tout premier webinaire sur la portabilité des données auquel ont participé les représentants de plus de 155 organisations. Cette activité s'inscrivait dans les efforts des ACVM visant à favoriser l'innovation dans les marchés des capitaux.

La Revue de l'année 2024-2025 des ACVM peut être consultée en français et en anglais.

Pour en savoir davantage, se reporter au Plan d'affaires 2025-2028 des ACVM publié en juin 2025.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Médias : communiquez avec la personne suivante :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières