Ainsi, entre le 5 juin et le 23 novembre derniers, les deux organisations ont neutralisé plus de 3 900 fausses plateformes d'investissement et sites Web de cryptomonnaie frauduleux de même que plus de 6 900 adresses URL distinctes qui y étaient liées.

« Dans les dernières années, les progrès technologiques ont permis aux sites Web d'investissement frauduleux de se multiplier; cette initiative s'inscrit dans la stratégie des ACVM destinée à contrer la fraude financière en ligne et à renforcer la protection des investisseurs à l'heure du numérique », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Agir de façon proactive pour protéger les investisseurs est au cœur même de notre mandat, et cette innovation appuie les efforts que nous déployons pour mieux préserver les Canadiens contre la fraude à l'investissement. »

« Le succès de cette première phase illustre à quel point cette technologie peut changer la donne, et les résultats parlent d'eux-mêmes », a poursuivi Grant Vingoe, président du Comité de coordination de la réglementation des ACVM et chef de la direction de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, qui a dirigé les activités d'approvisionnement et de mise à l'essai pour le compte des ACVM et de l'OCRI. « En repérant et en démantelant rapidement les sites Web frauduleux, nous agissons concrètement pour garantir l'avenir financier de nos concitoyens. »

Bien que la nouvelle initiative permette la détection et la désactivation d'un grand nombre de sites Web douteux, les Canadiens sont invités à signaler à l'autorité en valeurs mobilières de leur province ou territoire tout site qu'ils jugent préoccupant.

Les ACVM continuent d'encourager les investisseurs à ne pas baisser la garde et à rester attentifs aux signaux d'alerte courants de la fraude à l'investissement, dont les suivants :

les personnes ou les sociétés qui ne sont pas dûment inscrites;

les promesses de rendement élevé ou garanti sur des placements à faible risque;

les conseils non sollicités ou les demandes d'accès à des appareils provenant d'inconnus;

la pression pour prendre une décision sur-le-champ;

les faux appuis de célébrités, d'athlètes ou de politiciens sur les médias sociaux;

les demandes d'argent lors du retrait de fonds;

les sociétés soi-disant spécialisées qui font miroiter le recouvrement de sommes perdues.

Les investisseurs doivent se rappeler que les sociétés d'investissement sont tenues de s'inscrire à titre de courtier ou de conseiller auprès de l'autorité en valeurs mobilières de la province ou du territoire où elles font affaire pour ouvrir des comptes de négociation ou recommander des placements. Il convient de toujours vérifier l'inscription dans le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM d'une personne ou d'une société qui tente de vendre un produit de placement ou de donner des conseils en la matière. Le site Web des ACVM contient de plus amples renseignements sur les gestes à poser pour déceler et éviter les fraudes.

Que faire en cas de fraude suspectée?

Si vous soupçonnez que vous ou vos proches faites l'objet d'une arnaque financière, communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

L'OCRI est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Il est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.ocri.ca.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Ilana Kelemen

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected]

Julia K. Mackenzie

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

[email protected]

Ariel Visconti

Organisme canadien de réglementation des investissements

[email protected]

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières