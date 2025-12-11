TORONTO, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) ont publié de nouvelles indications à l'intention des créateurs de contenu financier et des influenceurs actifs dans cette sphère (les « finfluenceurs ») afin de les aider, de même que les sociétés avec lesquelles ils travaillent, à comprendre et à respecter la législation en valeurs mobilières applicable à l'information sur l'investissement publiée en ligne.

Les Canadiens se tournent de plus en plus vers les médias sociaux pour se renseigner sur les questions financières, et les finfluenceurs jouent un rôle dans ces échanges. Or, les activités de certains créateurs de contenu peuvent exposer les investisseurs à de nouveaux risques. Les ACVM et l'OCRI souhaitent donc aider les personnes qui créent et publient du contenu sur l'investissement à le faire avec transparence et honnêteté et en toute légalité, ce qui implique notamment de repérer les conflits d'intérêts. Les indications contenues dans l'avis du personnel illustrent par des exemples concrets les moyens que peuvent prendre les personnes inscrites et les finfluenceurs pour comprendre les exigences des autorités en valeurs mobilières et s'y conformer.

« Les finfluenceurs peuvent orienter les décisions des investisseurs, et cette influence s'accompagne de responsabilités considérables », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Ces indications les aident à assurer la conformité de leur contenu à la législation en valeurs mobilières et, ce faisant, à protéger leurs abonnés et à se protéger eux-mêmes. »

« Les médias sociaux transforment la façon dont les Canadiens se renseignent au sujet de l'investissement, ce qui fait naître de nouveaux risques », a indiqué Andrew Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. « Nous voulons que les finfluenceurs comprennent que la conformité n'est pas qu'une affaire de règles, mais qu'il s'agit également de protéger leur réputation et leurs abonnés. Le respect de ces indications contribue à ce que les investisseurs prennent des décisions financières plus judicieuses et plus prudentes. »

Les ACVM et l'OCRI attendent des finfluenceurs, ainsi que des personnes inscrites et des émetteurs faisant affaire avec eux, qu'ils saisissent et respectent les règles mentionnées dans les indications. Les infractions à la législation en valeurs mobilières peuvent entraîner des pénalités importantes et d'autres sanctions.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

L'OCRI est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Il est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour plus de renseignements, visitez le www.ocri.ca.

