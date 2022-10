La sensibilisation des investisseurs au Canada en 2022 Survol des initiatives visant à aider les Canadiens à prendre des décisions financières éclairées

MONTRÉAL , le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Pour marquer le Mois de l'éducation des investisseurs tenu en octobre, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui leur rapport intitulé

La sensibilisation des investisseurs au Canada en 2022, lequel met en exergue les initiatives pancanadiennes, provinciales et territoriales menées en la matière de juin 2021 à juillet 2022.

« Les investisseurs canadiens ont vécu ces dernières années de l'incertitude occasionnée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les tensions géopolitiques, les cryptoactifs, la pandémie de COVID-19 et bien d'autres facteurs », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Il est primordial qu'ils disposent de renseignements fiables et impartiaux, et nos experts de tous les coins du pays sont déterminés à leur offrir l'information et les ressources dont ils ont besoin pour éclairer leurs décisions financières et ainsi protéger leur bien-être financier. »

Cette année, les ACVM ont créé une série de campagnes pancanadiennes dans les deux langues officielles afin de les sensibiliser aux principaux sujets d'investissement, notamment la prévention de la fraude et les éléments à considérer relativement aux cryptoactifs. Ces campagnes, résumées dans le rapport 2022, ciblaient tous les groupes d'âge et se sont déroulées sur les médias les interpellant le plus. Par exemple, face à l'intérêt persistant pour les cryptoactifs, les ACVM ont souligné le Mois de la prévention de la fraude par leur première campagne TikTok.

Les autorités en valeurs mobilières provinciales et territoriales ont par ailleurs lancé des campagnes et des initiatives de sensibilisation sur d'importantes facettes de l'investissement dans leurs régions, dont l'exploitation financière des personnes âgées, l'investissement autonome, l'investissement dans les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que la résilience financière de femmes.

Selon M. Magidson, la sensibilisation et la protection des investisseurs représentent une activité continue qui ne cesse d'évoluer pour les ACVM et pour leurs membres. Leur plan d'affaires triennal souligne qu'il s'agit là d'une priorité de premier plan, et elles continueront d'améliorer la protection des investisseurs en intensifiant les activités de sensibilisation qui leur sont destinées et en rehaussant leur capacité à obtenir réparation.

Le rapport La sensibilisation des investisseurs au Canada en 2022 peut être consulté en français et en anglais.

Pour les dernières nouvelles des ACVM en matière de sensibilisation des investisseurs, il suffit de suivre le compte @ACVM_Nouvelles et la page Facebook @CSA.ACVM, ou de consulter leur site Web autorités-valeurs-mobilières.ca.

