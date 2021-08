Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières organisent une table ronde sur les questions réglementaires liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le domaine de la gestion d'actifs

TORONTO, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé aujourd'hui qu'elles tiendront une table ronde virtuelle sur les questions réglementaires liées aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le domaine de la gestion d'actifs le lundi 27 septembre 2021, de 13 h à 15 h, heure avancée de l'Est.

Un panel d'experts discutera d'un certain nombre de questions réglementaires découlant de l'intérêt accru des investisseurs canadiens et du secteur des fonds d'investissement pour les investissements ESG. Les panélistes aborderont l'importance d'améliorer la divulgation des informations sur les fonds liés aux facteurs ESG afin que les investisseurs ne soient pas faussement informés sur les aspects ESG d'un fonds, ce qu'on appelle « l'écoblanchissement », et qu'ils puissent prendre des décisions d'invesstissment plus éclairées. Les panélistes examineront également les avantages et les problèmes relatifs à la divulgation de ces fonds du point de vue des gestionnaires d'actifs, des fournisseurs de notations ESG et des investisseurs particuliers.

Les panélistes sont Melanie Adams, vice-présidente et chef, Gouvernance et investissement responsable, RBC Gestion mondiale d'actifs; Mari Brossard, directrice principale, Investissement durable, Banque Nationale Investissements; Jean-Paul Bureaud, directeur général, FAIR Canada; Michelle Edkins, directrice générale, BlackRock Investment Stewardship, BlackRock; Ian Howard, directeur général, Solutions d'entreprise, Morningstar Sustainalytics; et David Rutherford, vice-président, Services ESG, Placements NEI.

Le panel sera modéré par Wendy Berman, vice-présidente, Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, il comprendra une allocution de Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs à l'Autorité des marchés financiers, et il offrira aux membres de l'auditoire l'occasion de poser des questions aux panélistes. Des représentants de divers territoires membres des ACVM seront présents.

La table ronde est ouverte au public. Veuillez cliquer ici pour vous y inscrire (en anglais seulement). Pour consulter l'ordre du jour provisoire, veuillez cliquer sur ce lien (en anglais seulement).

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui sont le conseil des organismes de réglementation des valeurs mobilières des provinces et des territoires du Canada, coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés financiers canadiens.

