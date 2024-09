Le gouvernement du Canada investit dans le tourisme en Colombie-Britannique afin d'attirer les touristes et de stimuler la croissance économique locale.

VANCOUVER, BC, le 27 sept. 2024 /CNW/ - La Colombie-Britannique propose des attractions naturelles à couper le souffle et offre des expériences artistiques et culturelles uniques qui amènent le monde à notre porte. Important pour l'économie du Canada, le tourisme crée de bons emplois dans les communautés, qu'il s'agisse des grands centres urbains, des zones rurales et isolées ou des communautés autochtones. Dans le Lower Mainland, les propriétaires d'entreprises touristiques, les gestionnaires ainsi que les entrepreneuses et entrepreneurs nourrissent des projets ambitieux, et PacifiCan est là pour les soutenir.

Image des concepts de design pour le projet St. Roch. Le texte se lit comme suit : Les attractions du Lower Mainland reçoivent 1,6 million de dollars pour créer des expériences culturelles mémorables et stimuler le tourisme autochtone (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de 1,6 million de dollars à sept organisations du Lower Mainland dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme de PacifiCan. Ce financement permettra de créer des expériences touristiques dynamiques, qu'il s'agisse d'expositions artistiques, de festivals familiaux ou de sites historiques mettant en valeur la richesse de l'histoire et des connaissances autochtones de la région.

Dans le cadre de l'annonce diffusée aujourd'hui, Indigenous Tourism BC reçoit un financement de 350 000 $ pour offrir aux communautés et aux entreprises autochtones des ateliers de renforcement des capacités et de développement de contenu professionnel, en produisant des vidéos et des photos attrayantes pour les campagnes sur les médias sociaux et les sites Web. Cette initiative stimulera la croissance des entreprises en faisant connaître de près ou de loin l'offre exceptionnelle de tourisme autochtone en Colombie-Britannique, tout en célébrant la riche diversité culturelle des communautés autochtones de la province.

Le musée maritime de Vancouver (Vancouver Maritime Museum) reçoit 250 000 $ pour revitaliser le lieu historique national de Saint-Roch, pour la première fois depuis 1974. Le St. Roch a été le premier navire à franchir le passage du Nord-Ouest d'ouest en est ainsi qu'à faire le tour de l'Amérique du Nord. Le financement de PacifiCan permettra de créer une vitrine immersive et accessible des perspectives inuites et de la navigation autochtone traditionnelle, comme la lecture des étoiles, des vents et des courants - des compétences transmises de génération en génération.

Le Festival international du film de Vancouver reçoit 250 000 $ pour créer un nouvel événement dynamique dans le cadre du Festival international du film de Vancouver 2024, qui présentera des expériences exclusives en personne, des événements interactifs en direct, des expositions d'art et des performances de cinéastes de renom. En intégrant le cinéma, la musique, les arts créatifs et la technologie, le nombre de touristes locaux et étrangers qui fréquentent le Festival augmentera.

Les autres investissements annoncés aujourd'hui sont les suivants :

205 270 $ à la Fort Langley Community Improvement Society pour la revitalisation de la salle communautaire historique;

201 000 $ pour Nectar Yoga Retreat afin d'améliorer son offre en matière de santé et de bien-être sur l'île Bowen;

129 500 $ pour Tourism Burnaby afin d'étendre son festival local d'Halloween;

250 000 $ pour Yes Cycle afin d'étendre ses activités de location de vélos et de scooters électriques à Vancouver .

De plus amples renseignements sur les organisations bénéficiant d'un financement sont offerts dans le document d'information ci-dessous.

Des projets comme ceux annoncés aujourd'hui offrent des expériences mémorables aux touristes du Canada et de l'étranger. Ils créent des emplois, participent à la croissance de l'économie locale, enrichissent les communautés et font de la Colombie-Britannique une destination de choix.

Citations

« Le Lower Mainland propose des attractions touristiques de classe mondiale avec des plans ambitieux pour accueillir les touristes de tous les coins de la Colombie-Britannique, du Canada et d'ailleurs. PacifiCan est là pour soutenir ces organisations afin qu'elles puissent offrir leurs expériences mémorables à un plus grand nombre de personnes. Ces projets mettent en valeur la richesse de l'histoire et la diversité culturelle de notre région, tout en renforçant notre économie et en créant des emplois de qualité au sein de nos collectivités. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« De ses montagnes majestueuses jusqu'à ses côtes captivantes, la Colombie-Britannique a tout pour plaire aux touristes. Voilà pourquoi nous aidons l'industrie touristique de la Colombie-Britannique à croître et à prospérer grâce au Programme pour la croissance du tourisme. Cet important financement signifie que les entreprises et les organisations peuvent prendre de l'expansion, créer des emplois et attirer davantage de touristes dans le Lower Mainland. J'ai hâte de constater les effets qu'auront ces fonds sur les années à venir! »

-L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Indigenous Tourism BC se réjouit de l'occasion qui lui est donnée de lancer son projet innovant de contenu numérique, soutenu par une subvention de 350 000 $ du Programme pour la croissance du tourisme. Ce financement permettra de renforcer nos efforts de marketing et de doter les opérateurs touristiques autochtones des outils essentiels à leur développement. Dédié à la présentation authentique des cultures diverses et vivantes des communautés autochtones de la Colombie-Britannique, notre projet devrait avoir un impact important sur la promotion de la croissance durable et du partage culturel dans le secteur du tourisme. »

-Brenda Baptiste, présidente, Indigenous Tourism BC

« La mise au premier plan des perspectives autochtones et l'adaptation de la présentation de l'exposition aux normes modernes constitueront la plus importante amélioration du musée depuis l'ouverture de l'exposition sur St. Roch en 1974. Ce projet améliorera les histoires racontées et la technologie que nous utilisons pour les raconter. »

-David Jordan, directeur exécutif du Vancouver Maritime Museum

« Le Programme pour la croissance du tourisme est passionnant, car il permet à des organisations comme le Festival international du film de Vancouver de développer de nouvelles stratégies, de prendre des risques et de poursuivre une croissance durable. Le soutien de PacifiCan n'a pas seulement un impact profond sur notre festival, il constitue également un acte important de reconnaissance par le gouvernement fédéral du fait que le secteur des arts et de la culture peut être un puissant contributeur à l'expansion économique et au tourisme. Ce fonds transformera le Festival international du film de Vancouver en un véritable événement de destination en ajoutant une couche multidisciplinaire au festival qui incorpore le cinéma, la musique, les spectacles en direct et la technologie créative. »

-Kyle Fostner, directeur exécutif du Festival international du film de Vancouver

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée à la Colombie-Britannique. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises innovatrices, qui créent des emplois de qualité et qui favorisent une croissance inclusive dans l'ensemble de la province.

Le Programme de croissance du tourisme est un maillon essentiel de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada.

Dans le cadre de ce programme national de 108 millions de dollars, le gouvernement du Canada investit 14 millions de dollars en Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et les collectivités, notamment les collectivités autochtones, à concevoir des attractions et des expériences touristiques locales qui font du Canada une destination de choix.

En Colombie-Britannique, le tourisme emploie plus de 84 000 personnes. Plus de 16 650 entreprises touristiques sont exploitées en Colombie-Britannique.

En 2021, l'industrie touristique de la Colombie-Britannique a généré 13,5 milliards de dollars en revenus.

Document d'information : Les attractions du Lower Mainland reçoivent 1,6 million de dollars pour créer des expériences culturelles mémorables et stimuler le tourisme autochtone

