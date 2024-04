TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) appuie les actions annoncées hier par le Gouvernement de l'Ontario dans le but de permettre aux médecins de famille et aux autres fournisseurs de soins primaires de consacrer plus de temps à leurs patients, et moins à des tâches administratives.

« Nos membres sont d'accord avec le gouvernement ontarien : les médecins devraient se concentrer sur leurs patients, et non sur la paperasse à remplir, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Les assureurs font leur part pour alléger le fardeau administratif qui pèse sur les médecins. Nous travaillons avec l'Ontario Medical Association, l'Association médicale canadienne et d'autres entités pour mettre à contribution la technologie de manière à réduire le nombre de formulaires liés à l'assurance que doivent remplir les médecins. »

L'ACCAP a déjà lancé deux initiatives clés :

Formulaire unique en assurance invalidité : Les membres de l'ACCAP ont convenu d'accepter un formulaire modèle unique pour l'assurance invalidité de courte et de longue durée. Ce formulaire simplifié a déjà été accepté par la Nouvelle-Écosse, où il est intégré aux systèmes de DME des médecins, et nous invitons les autres provinces à en faire autant. Il est à la disposition de tous les participants aux régimes et de leurs médecins sur le site Web de l'ACCAP.

Réduire et éliminer le recours à l'aiguillage par le médecin : Par le passé, les assureurs exigeaient l'aiguillage par le médecin pour beaucoup de services paramédicaux couverts par les régimes collectifs. Toutefois, de nouvelles technologies et des changements dans la conception des régimes tendent à faire reculer cette pratique avec le temps. Les assureurs, de concert avec les employeurs, réduisent et éliminent la nécessité d'un aiguillage de la part du médecin pour des services comme ceux des physiothérapeutes et des orthoprothésistes.

Les gouvernements et les regroupements provinciaux et territoriaux travaillent à alléger le fardeau administratif des médecins. L'ACCAP appuie leurs efforts et collabore avec eux dans le cadre de cette importante initiative.

