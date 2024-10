TORONTO, le 11 oct. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a publié la déclaration suivante faite par Stephen Frank, président et chef de la direction, en réponse à l'adoption par le Sénat canadien du projet de loi C-64, Loi concernant l'assurance médicaments, sans amendements.

« Les assureurs de personnes canadiens estiment que tous les Canadiens devraient pouvoir accéder aux médicaments qui leur ont été prescrits. Le projet de loi C-64 promettait d'améliorer l'accès des Canadiens aux médicaments. Malheureusement, avec sa décision d'adopter à la hâte une loi qui est vague et qui prête à confusion, le gouvernement mettra en péril l'accès actuel des Canadiens aux médicaments dont ils ont besoin, ne fera pas grand-chose pour combler les lacunes et gaspillera des milliards de dollars, tout en continuant à faire fi des compétences provinciales en matière de soins de santé. »

M. Frank a ajouté : « Le gouvernement n'a pas tenu compte des inquiétudes soulevées par les parties prenantes de tous bords concernant les risques que représente cette loi. Dans sa récente lettre aux sénateurs, le ministre précise que ce projet de loi établit un régime d'assurance canadien pour les médicaments contre le diabète et les contraceptifs, financé et administré exclusivement en tant que régime public, plutôt que par une combinaison de payeurs publics et privés. Cela élimine la couverture actuelle dont bénéficient les Canadiens pour obtenir ces médicaments et crée une grande incertitude quant au reste des médicaments prescrits. »

Les Canadiens veulent un régime d'assurance médicaments qui aide ceux qui en ont besoin, tout en protégeant ce qui fonctionne déjà bien. Ils ne veulent pas mettre en péril leur couverture actuelle. La loi concernant l'assurance médicaments doit être abrogée afin que les Canadiens puissent continuer d'avoir accès à leurs médicaments, sans interruption. Les assureurs de personnes canadiens poursuivront leur collaboration avec les provinces et les territoires, de sorte que les Canadiens aient un accès rapide et abordable aux médicaments dont ils ont besoin. Nous estimons que le meilleur moyen d'y parvenir est de cibler les ressources, en les réservant aux Canadiens qui en ont le plus besoin.

