TORONTO, le 1er oct. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a publié la déclaration suivante de Stephen Frank, président et chef de la direction, en réponse aux commentaires formulés par le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland. Dans une lettre au Sénat, il a déclaré que le régime d'assurance médicaments du Canada serait financé et administré exclusivement par un régime public, plutôt que par une combinaison de payeurs publics et privés.

« Les derniers commentaires du ministre contredisent directement son témoignage devant les comités de la Chambre des communes et du Sénat, où il est allé jusqu'à soulever des préoccupations selon lesquelles le projet de loi C-64 éliminerait la "désinformation" sur l'assurance médicaments privée », a affirmé M. Frank. Pas plus tard que la semaine dernière, le ministre Holland a dit aux sénateurs que « les gens auraient le choix entre une assurance médicaments privée et un modèle universel à payeur unique ». Le témoignage du ministre et ses derniers commentaires renforcent la nécessité de modifier et de clarifier le projet de loi.

M. Frank a déclaré : « On ne connaît toujours pas toutes les répercussions du projet de loi C-64, et les 27 millions de travailleurs canadiens ne peuvent pas se permettre que les prestations dont ils dépendent pour assurer la santé de leurs familles soient mises en jeu. »

L'ACCAP est d'avis que tous les Canadiens devraient avoir accès aux médicaments qui leur ont été prescrits. Le gouvernement devrait prendre le temps nécessaire pour assurer la solidité du projet de loi C-64. Les Canadiens méritent de savoir que leurs médicaments continueront d'être couverts par leurs régimes complets d'assurances privées, sans interruption. »

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à près de 30 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, y compris de l'assurance vie, des rentes (CELI, REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et de l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent plus de 1 billion de dollars d'actifs au Canada et emploient près de 180 000 Canadiens.

