TORONTO, le 26 mai 2025 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) a annoncé aujourd'hui qu'elle élargissait son programme de mise en commun des données sur les demandes de règlement et qu'elle utilisait l'intelligence artificielle (IA) pour détecter plus rapidement la fraude. Cette technologie de pointe révolutionne la capacité du secteur des assurances de combattre la fraude et de garantir la viabilité à long terme des régimes d'avantages sociaux collectifs.

« L'amélioration de la détection des fraudes profite à tous les Canadiens, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. En renforçant la stabilité financière de l'industrie des assurances, les assureurs peuvent protéger la capacité financière des Canadiens et l'accès de ces derniers à des régimes essentiels d'assurance collective. »

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement du lancement, en 2021, du programme de mise en commun des données qui a permis aux assureurs de personnes du Canada d'accéder à des analyses et à des informations issues des solutions de Shift Technology pour la détection de la fraude. Reconnaissant les avantages de détecter plus rapidement les fraudes éventuelles, le conseil d'administration de l'ACCAP a approuvé l'élargissement du programme afin d'y inclure d'autres fournisseurs et davantage de données, témoignant ainsi de son engagement continu à protéger l'intégrité du système d'assurance.

Au Canada, chaque assureur dispose de ses propres outils d'analyse interne pour détecter les demandes de règlement suspectes dans son portefeuille. Le partenariat entre l'ACCAP et Shift Technology permet à chaque assureur d'élargir ses stratégies de détection de la fraude. Les alertes générées par l'analyse de données dépersonnalisées sur les demandes de règlement de l'ensemble de l'industrie et fournies par une IA avancée donne aux assureurs l'avantage dont ils ont besoin pour identifier des tendances et faire le lien au fil du temps entre ces dernières dans une foule de données sur les sinistres.

« L'utilisation de l'IA pour reconnaître les fraudes potentielles s'est avérée extrêmement bénéfique pour chaque assureur, a déclaré Jeremy Jawish, PDG et cofondateur de Shift Technology. Le travail que nous menons avec l'ACCAP s'appuie sur ces efforts individuels afin d'offrir une perspective plus complète et à l'échelle de l'industrie des comportements suspects, ce qui profite à toutes les sociétés membres dans leur lutte contre la fraude. »

En 2023, les assureurs ont versé 36,6 milliards de dollars en demandes de règlement d'assurance maladie complémentaire, et on estime que la fraude leur coûte des millions chaque année. L'engagement des membres de l'ACCAP à combattre la fraude est manifeste dans cette expansion stratégique.

À propos de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à près de 30 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, y compris de l'assurance vie, des rentes (CELI, REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et de l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent plus de 1 billion de dollars d'actifs au Canada et emploient près de 180 000 Canadiens.

À propos de Shift Technology

Shift Technology est le partenaire IA de confiance des plus grands assureurs mondiaux. Les solutions IA innovantes et explicables de l'entreprise aident les assureurs à réduire la fraude et les risques, à rationaliser les processus d'évaluation des demandes de règlement et à améliorer l'expérience client. En combinant une expertise approfondie sur les assurances et une technologie de pointe, Shift Technology offre un impact commercial et un retour sur investissement importants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.shift-technology.com.

