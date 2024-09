TORONTO, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Les assureurs de personnes canadiens ont versé un montant record de 128 milliards de dollars en 2023, ce qui a permis aux familles de rester en bonne santé et rendu leur vie plus abordable.

Le montant total des prestations au titre des assurances vie et maladie ainsi que des produits de retraite reposant sur l'assurance a augmenté de 13 p. 100, ce qui représente plus de 350 millions de dollars versés quotidiennement.

« Les prestations que les assureurs de personnes fournissent avec les régimes d'assurance au travail et les polices individuelles ont grandement contribué à la santé et à la sécurité financière des Canadiens, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour mettre cela en contexte, le montant que les assureurs ont versé aux Canadiens l'an dernier est supérieur à celui que le gouvernement fédéral a fourni en prestations de vieillesse, pour enfant et d'assurance-emploi combinées. »

L'édition 2024 des Faits sur les assurances de personnes au Canada révèle notamment que, l'an dernier, les assureurs de personnes :

ont fourni une couverture à près de 30 millions de personnes, soit 75 p. 100 des Canadiens;

ont payé un montant record de 36,6 milliards de dollars en règlements maladie, médicaments et soins dentaires, ou 13 p. 100 de plus qu'en 2022;

ont versé près de 10 milliards de dollars en prestations d'invalidité, aidant ainsi 12 millions de Canadiens à remplacer leur salaire pendant qu'ils étaient dans l'impossibilité de travailler;

employaient près de 180 000 Canadiens, dont plus de 3 000 embauches par rapport à 2022;

ont fourni des produits d'assurance à près de 120 millions de personnes dans le monde.

Les prestations versées en 2023 comprenaient près de 63 milliards de dollars de prestations de retraite sous forme de rentes, plus de 48 milliards de dollars de prestations d'assurance maladie et 17 milliards de dollars de prestations d'assurance vie.

Les coûts des médicaments d'ordonnance ont continué de représenter la plus grande part des prestations maladie (15 milliards de dollars), mais les demandes de règlement de services paramédicaux comme la massothérapie et la physiothérapie ont entraîné la croissance des demandes de prestations maladie en 2023. Dans le prolongement d'une tendance récente des employeurs canadiens à une sensibilisation et à un soutien accrus en matière de santé mentale, les prestations relativement aux demandes de règlement pour des consultations en santé mentale ont poursuivi leur augmentation, atteignant 730 millions de dollars. C'est plus du double du montant versé quatre ans plus tôt.

« Les assureurs ont également contribué à la croissance économique du Canada en investissant 960 milliards de dollars dans des actifs à long terme, d'ajouter M. Frank. En outre, ils ont versé 11 milliards de dollars en taxes et impôts, vu notamment l'accroissement stupéfiant de 80 p. 100 de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur le capital des sociétés payés en 2023. »

Publiés tous les ans par l'ACCAP, les Faits sur les assurances de personnes au Canada se fondent sur des données sectorielles et des données accessibles publiquement, et sont affichés sur clhia.ca/faits.



Au sujet de l'ACCAP



L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à près de 30 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, y compris de l'assurance vie, des rentes (CELI, REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et de l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent plus de 1 billion de dollars d'actifs au Canada et emploient près de 180 000 Canadiens.

