OTTAWA, ON, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Dans toutes les provinces et tous les territoires au Canada, les systèmes de soins de santé sont en crise. La patientèle ne peut pas accéder rapidement aux soins dont elle a besoin, et les prestataires de soins de santé se dirigent rapidement vers l'épuisement professionnel. Cette semaine, les associations représentant des médecins de partout au pays pressent les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de collaborer immédiatement pour trouver des solutions à la crise des systèmes de santé du pays. Ces associations sont déçues que des engagements importants pour mettre en place une collaboration pancanadienne et accroître le financement des soins de santé n'aient pas émergé de la récente réunion des ministres de la Santé, à Vancouver.

« Au nom des médecins du Canada, nous vous prions instamment et respectueusement, Mesdames les Premières Ministres et Messieurs les Premiers Ministres, d'agir concrètement pour la patientèle de notre pays », peut-on lire dans une lettre envoyée au premier ministre du pays et à tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux. « Les lacunes de notre système de santé s'accentuent de jour en jour. Nous avons besoin de leadership politique pour juguler la crise. »

La lettre a été signée par la présidence des organisations suivantes : Association médicale canadienne, Alberta Medical Association, Doctors of BC, Doctors Manitoba, Doctors Nova Scotia, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Fédération des médecins spécialistes du Québec, Medical Society of Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador Medical Association, Northwest Territories Medical Association, L'Ontario Medical Association, Saskatchewan Medical Association, Société médicale du Nouveau-Brunswick et Yukon Medical Association. Pour lire cette lettre dans son intégralité, veuillez cliquer ici.

