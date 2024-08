OTTAWA, ON, le 19 août 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) demande à toutes les parties impliquées de trouver une solution immédiatement pour éviter un arrêt de travail au Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) et au Canadien National (CN) prévu le jeudi 22 août, à 00 h 01 (HE).

La perturbation des activités ferroviaires pourrait avoir un effet dévastateur pour les PME, leurs employés et leurs communautés. De nombreuses PME dépendent des services ferroviaires pour expédier et recevoir des biens, des produits et des matériaux essentiels. Plus l'arrêt de travail durera longtemps, plus les impacts seront importants en raison des retards d'expédition ou de livraison.

Ces arrêts de travail pourraient également compliquer les déplacements et les services de transport en commun dans les grandes villes comme Montréal ou Toronto.

Bien que la décision du Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) ait interdit le maintien de certaines activités durant un arrêt de travail, les élus ont encore le pouvoir de modifier les lois du travail. Nous continuons à demander au gouvernement de désigner les ports et les chemins de fer comme des services essentiels afin qu'ils demeurent pleinement opérationnels en tout temps.

