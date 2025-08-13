OTTAWA, ON, le 13 août 2025 /CNW/ - Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), publiera aujourd'hui la déclaration suivante sur la grève potentielle à Air Canada.

« Les propriétaires de PME sont très préoccupés par la grève potentielle à Air Canada. En cette période de grande incertitude économique, le tiers des PME canadiennes misent sur la saison touristique estivale pour augmenter leurs ventes. Les PME n'ont pas le luxe de perdre une seule journée d'achalandage.

Compte tenu de la situation tarifaire et commerciale avec les États-Unis, et des tarifs douaniers imposés par la Chine, les entreprises canadiennes s'efforcent de trouver de nouveaux fournisseurs et clients ailleurs au Canada ou à l'étranger. Le déclenchement d'une grève à Air Canada, le plus important transporteur aérien sur les marchés intérieur et international au pays, porterait un nouveau coup dur aux PME du pays en cette période critique.

Nous demandons à Air Canada et au syndicat de résoudre cette situation tout en maintenant les services du transporteur aérien. En cas d'échec des négociations, Ottawa doit intervenir immédiatement pour éviter les répercussions économiques considérables d'une grève sur l'économie canadienne et les PME. »

