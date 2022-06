OTTAWA, ON, le 7 juin 2022 /CNW/ - Alors que nous nous efforçons de nous remettre de la pandémie, le gouvernement du Canada continue d'accorder la priorité à la réunification des familles afin que nous puissions attirer, retenir et intégrer les immigrants qui contribuent à notre réussite en tant que pays.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé des améliorations au programme de super visa du Canada qui aideront les Canadiens à se réunir avec leurs parents et leurs grands-parents au Canada plus facilement et permettront aux détenteurs de super visas de rester plus longtemps. Ces modifications, qui entreront en vigueur le 4 juillet 2022 :

permettront d'augmenter la durée du séjour pour les détenteurs de super visas à 5 ans par entrée au Canada ;

; Les personnes titulaires d'un super visa auront également la possibilité de demander une prolongation de leur séjour d'un maximum de 2 ans pendant leur séjour au Canada . Cela signifie donc que les détenteurs de super visas pourront désormais rester au Canada pendant un maximum de 7 ans.

. Cela signifie donc que les détenteurs de super visas pourront désormais rester au pendant un maximum de 7 ans. permettront au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté de désigner des compagnies d'assurance médicale internationales pour fournir une couverture aux demandeurs de super visas.

Actuellement, seuls les fournisseurs d'assurance canadiens sont autorisés à fournir la couverture médicale nécessaire aux demandeurs de super visa. Les renseignements concernant les nouvelles compagnies d'assurance médicale désignées à l'extérieur du Canada seront publiés sur le site Web d'IRCC à une date ultérieure.

Depuis 2011, les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent se réunir avec leurs parents et grands-parents au Canada pour de longues périodes grâce au programme de super visa du Canada. Ce visa à entrées multiples est valable pour un maximum de 10 ans et permet aux parents et aux grands-parents de rester au Canada pendant 2 ans à la fois. Le super visa est donc plus avantageux qu'un visa de visiteur ordinaire à entrées multiples, qui permet généralement un séjour de 6 mois ou moins.

En rendant le super visa plus accessible, nous démontrons notre engagement à garder les familles unies.

Citations

« Les familles sont au cœur de la société canadienne. Ces améliorations au programme de super visa permettent aux membres de la famille de se réunir pour plus longtemps au Canada, ce qui aide les citoyens canadiens et les résidents permanents à réussir et à contribuer à la société, tout en offrant à leurs parents et grands-parents des occasions inestimables de passer du temps avec leur famille au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Réunir les familles est une priorité pour notre gouvernement et contribue à notre succès et à notre force en tant que pays, surtout alors que nous travaillons à nous remettre de la pandémie et à renouer avec nos proches. Je tiens à remercier les employés de l'Agence des services frontaliers du Canada qui travaillent avec nos partenaires pour réunir les citoyens canadiens et les résidents permanents avec leur famille, tout en assurant la sécurité de notre frontière. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Depuis plus de 10 ans, le super visa est une option populaire et accessible pour les citoyens canadiens et les résidents permanents qui souhaitent se réunir avec leurs parents et grands-parents au Canada . Chaque année, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada délivre environ 17 000 super visas.

. Chaque année, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté délivre environ 17 000 super visas. Pour offrir un soutien adéquat aux détenteurs de super visas pendant leur séjour au Canada , leur enfant ou petit-enfant hôte doit respecter les exigences relatives au revenu minimum.

, leur enfant ou petit-enfant hôte doit respecter les exigences relatives au revenu minimum. En outre, les parents et grands-parents qui demandent un super visa doivent passer un examen médical et fournir une preuve d'assurance maladie privée auprès d'un assureur approuvé. Cette mesure vise à permettre aux titulaires de super visas de recevoir des soins de santé d'urgence pendant leur séjour au Canada , tout en veillant à ce que le coût de ces services ne soit pas assumé par les contribuables canadiens.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement: Aidan Strickland: Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]