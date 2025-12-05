BURNABY, BC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé la saisie de 209 kilogrammes d'opium détectés dans un conteneur entrant au Centre d'examen des conteneurs de Burnaby.

Les agents de l'ASFC au Centre d'examen des conteneurs de Burnaby ont saisi 209 kilogrammes d'opium dissimulés dans un conteneur maritime. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le 26 mars 2025, les agents frontaliers de l'ASFC, avec le soutien de l'équipe de chiens détecteurs de l'ASFC, ont examiné un conteneur provenant des Émirats arabes unis. Le conteneur a été signalé et transmis aux agents des services frontaliers par des agents du renseignement de l'ASFC du Centre national de ciblage. Les drogues étaient dissimulées dans une machine commerciale de 11 000 kg.

L'enquête est en cours.

Voir les images vidéo de cette saisie.

Citations

« L'agence des services frontaliers du Canada est la première ligne de défense de notre pays contre les crimes tels que le trafic de drogue. J'ai pu constater de mes propres yeux comment son expertise, son engagement et sa collaboration avec les partenaires chargés de l'application de la loi partout dans le monde contribuent à mettre fin aux activités criminelles et de protéger nos collectivités. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les agents de l'ASFC empêchent le trafic de drogues illégales et déjouent les réseaux criminels internationaux qui menacent la sécurité de nos collectivités. Cette saisie est un autre exemple de la façon dont les moyens de renseignement, de ciblage et de détection de l'ASFC empêchent les substances illégales de franchir notre frontière. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

Faits en bref

Pour les dernières statistiques sur la contrebande, voir les Statistiques sur les saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

Le Plan frontalier est le plus grand investissement unique à la frontière de l'histoire canadienne. Sur cet investissement de 1,3 milliard de dollars, plus de 355 millions aideront l'ASFC à renforcer sa ligne de défense et à obtenir les derniers outils et technologies pour mettre un frein à la contrebande de la drogue et des armes à feu. Des informations sur le Plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

Le Centre national de ciblage de l'ASFC est une opération 24h/24 et 7j/7 responsable de l'analyse ciblée et de la réalisation opérationnelle des évaluations des risques avant l'arrivée pour tous les passagers et marchandises commerciales en route vers le Canada.

La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'identification des risques liés aux frontières et dans la protection de la sécurité et de la sûreté des Canadiens.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte , veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peut entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et une interdiction de revenir au Canada.

