SAINT JOHN, NB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) protègent nos frontières en collaborant dans des enquêtes afin de prévenir la contrebande de drogues et de déjouer le crime organisé.

Le 16 septembre 2025, à la suite d'un signalement de l'équipe des exportations de l'ASFC à Halifax, en Nouvelle-Écosse, des agents des services frontaliers à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ont examiné un conteneur maritime quittant le Canada depuis le port de Saint John. Le contenu de cette expédition avait été faussement déclaré comme étant des bouteille d'eau en plastique vides et était destiné à une entreprise au Royaume-Uni.

Au cours de cet examen, les agents ont détecté 16 grandes boîtes en carton remplies de ce qui semblait être du cannabis. Au total, 399 paquets de cannabis sous vide ont été saisis, soit 218 kg.

Le cannabis et tous les éléments de preuve ont été remis à la Police fédérale de l'Est de la Gendarmerie royale du Canada (GRC - Nouveau-Brunswick) pour la suite de l'enquête.

Bien que le cannabis soit légal au Canada, le passage de cannabis de contrebande à la frontière constitue une infraction criminelle grave, passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, en vertu de la Loi sur les douanes et d'une peine de 14 ans en vertu de la Loi sur le cannabis. La contrebande de cannabis nourrit le crime organisé et aide à financer d'autres activités illégales, telles que la contrebande de stupéfiants et d'armes.

« L'ASFC et la GRC font un travail méritoire pour arrêter les criminels qui menacent la sécurité de nos collectivités. En mettant fin au trafic illégal de cannabis à nos frontières, nos agents dévoués font échec aux activités du crime organisé et veillent à la sécurité de nos frontières. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'interception de marchandises de contrebande est un prolongement important du travail que nous accomplissons avec nos partenaires en application de la loi et des services de renseignement. Le cannabis est certes légal au Canada, mais le faire passer à la frontière constitue une infraction criminelle grave. Chaque cargaison illégale saisie par nos agents protège nos collectivités contre les méfaits du crime organisé. »

-- Dominic Mallette, directeur général régional, Agence des services frontaliers du Canada, région de l'Atlantique

« La GRC continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, nationaux et internationaux chargés de l'application de la loi, ainsi qu'avec des entités gouvernementales telles que l'ASFC, afin d'assurer une réponse coordonnée visant à réduire le flux de drogues illicites à l'intérieur et à l'extérieur du Canada. Le partage de renseignements et la collaboration opérationnelle avec nos partenaires contribuent au succès des mesures mises en place pour contrer le commerce illégal de drogues. »

-- Inspectrice Guylaine Chamberland, Police fédérale de la GRC, région de l'Est (Nouveau-Brunswick)

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, et ce, tout en veillant à ce que les Canadiens et les Canadiennes soient en sécurité. Vous trouverez ici des renseignements sur le Plan frontalier : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca





Les agents de l'ASFC au Centre d'examen des conteneurs à Saint John sont chargés de contrôler les conteneurs et le fret à risque élevé qui entrent au Canada ou en sortent par voie maritime au port de Saint John.





Travaillant en étroite collaboration avec d'autres organismes d'application de la loi, y compris la GRC, l'ASFC utilise des données, des renseignements et des indicateurs de risque pour identifier les marchandises illégales qui transitent par la frontière.





L'agence mène des opérations de renseignement et des enquêtes afin d'identifier et d'intercepter la contrebande. Ces activités continuent de donner lieu à de nombreuses saisies partout au pays et à diverses accusations portées en vertu de la Loi sur les douanes et le Code criminel du Canada.





et le du Canada. Pour obtenir les plus récentes statistiques sur les saisies, consultez la page Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada .





. Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1‑888‑502‑9060.

