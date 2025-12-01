OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a lancé une période de consultation de 30 jours concernant une proposition de modification réglementaire qui permettrait de maintenir la sécurité frontalière tout en supprimant l'obligation pour les voyageurs en transit dans un aéroport canadien vers une destination internationale de se présenter à l'ASFC pour un contrôle.

Le processus de libre transit continuerait d'assurer un haut niveau de sécurité, tout en offrant aux voyageurs un processus de transit plus efficace.

La modification proposée exigerait que les transporteurs aériens recueillent et partagent à l'ASFC des renseignements supplémentaires, notamment la destination finale des voyageurs à l'étranger ainsi que la date et l'heure de leur arrivée au Canada. Cela permettrait à l'ASFC de confirmer que les voyageurs ont quitté le Canada comme prévu pour leur vol international programmé.

Le modèle de libre transit entre vols internationaux est l'une des initiatives du gouvernement du Canada pour l'Examen du fardeau administratif. Ces changements réglementaires proposés permettent à l'ASFC de rendre ses processus plus efficaces et ses services plus performants, tout en maintenant la sûreté et la sécurité de nos frontières.

Les modifications réglementaires soumises pour consultation sont désormais disponibles dans la Gazette du Canada et les commentaires seront recueillis jusqu'au 29 décembre 2025.

Faits en bref

Le modèle de libre transit entre vols internationaux est actuellement à l'essai aux aéroports Montréal-Trudeau et de Vancouver ainsi qu'au terminal 1 de l'aéroport Toronto-Pearson, avec plus de 737 000 voyageurs traités en 2023 et plus de 744 000 voyageurs traités en 2024.

Les voyageurs en transit doivent toujours détenir l'autorisation d'immigration appropriée et les documents requis pour leur pays de destination afin de transiter par le Canada.

Le modèle de libre transit entre vols internationaux fait partie de l'Initiative de modernisation des services aux voyageurs . Ce modèle permettra à l'ASFC de maintenir la sécurité et la sûreté de notre frontière en réaffectant les ressources de première ligne, auparavant consacrées aux voyageurs en transit connus, vers des activités à plus haut risque.

Suivez-nous sur « X » (@FrontiereCan), Instagram, rejoignez-nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes ressources : Relations avec les médias (https://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-eng.html), Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945