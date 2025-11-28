NIAGARA FALLS, ON, le 28 nov. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) joue un rôle crucial pour empêcher les marchandises dangereuses et illégales d'entrer dans nos communautés en déjouant les opérations de contrebande à nos points d'entrée. Aujourd'hui, l'ASFC a partagé les résultats de l'Opération Meridian, une opération ciblée de 60 jours qui s'est déroulée dans le sud de l'Ontario.

Lancée dans la foulée du Plan frontalier du Canada , l'opération Meridian avait pour but de faire échec à l'importation et à l'exportation de stupéfiants illicites par les voies commerciales aux points d'entrée du sud de l'Ontario. Au cours de l'opération, les agents des services frontaliers ont intensifié les contrôles des expéditions commerciales entrantes et sortantes, à l'aide d'outils de détection et d'un nombre accru de signalements provenant du Centre national de ciblage de l'ASFC.

Au cours de l'opération Meridian, les agents des services frontaliers ont saisi :

108,6235 kg de cocaïne, dont 223,5 g dans trois expéditions de messagerie

349,8 kg de méthamphétamines

266 kg de khat provenant de sept envois par messagerie

14,5 g d'opium

8 267 kg de tabac, 115 416 boîtes de nicotine et 14 400 vapoteuses

9 armes à feu (dont 1 arme volée) et 19 armes

93 100 $US en espèces provenant d'activités criminelles.

Environ 90 % de ces saisies concernaient des tentatives de passage clandestin au Canada, tandis que 10 % concernaient des saisies à l'exportation.

Ces accusations criminelles ont été portées contre cinq personnes et 16 autres enquêtes sont toujours en cours. Les personnes arrêtées incluent :

Navpreet Singh, 32 ans, de Stoney Creek, Ontario, arrêté pour tentative de faire passer en contrabande 108,4 kg de cocaïne au point d'entrée du pont Blue Water. Singh et les stupéfiants ont été transférés à la garde de la GRC. Singh a été inculpé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour importation d'une substance contrôlée, ainsi que pour possession à des fins de trafic.

pour importation d'une substance contrôlée, ainsi que pour possession à des fins de trafic. Karan Owaan, 24 ans, de Kingston, Ontario, et Gagandeep Singh Gharail, 32 ans, de Brampton, Ontario, ont été arrêtés pour tentative de faire passer en contrebande 349,8 kg de méthamphétamines au point d'entrée du Blue Water Bridge. Owaan et Gharail, ainsi que les stupéfiants illicites, ont tous été transférés à la garde de la GRC. Ils étaient inculpés en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour importation d'une substance contrôlée, ainsi que pour possession à des fins de trafic.

pour importation d'une substance contrôlée, ainsi que pour possession à des fins de trafic. River Donell Goldwire, 25 ans, de Covington, en Géorgie, a été arrêté pour contrebande d'une arme à feu volée au poste d'entrée de Peace Bridge. Goldwire a été accusé de plusieurs infractions en vertu de la Loi sur les douanes et du Code criminel du Canada .

et du . Oshin Sharara Thompson, 31 ans, de Springfield, New York, a été arrêtée pour ne pas avoir révélé détenir 93 100 $ US, le 17 septembre 2025, au point d'entrée de Peace Bridge. Thompson a été transféré sous la garde de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et inculpé pénalement en vertu de la Loi sur les produits du crime (blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme.

Les opérations intensives du genre sont des actions opérationnelles précieuses pour l'ASFC; elles sont ciblées et systématiques et jouent un rôle clé dans le développement de renseignements de première importance. Ces opérations contribuent à générer davantage de pistes d'enquête pour l'agence et à améliorer la détection des tendances de la contrebande. La capacité de l'ASFC à intercepter ces marchandises nocives, avec la collaboration de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des services de police locaux tels que la Police provinciale de l'Ontario, déjoue l'activité criminelle organisée et les gains financiers associés.

Citations

« Personne ne devrait douter de notre engagement à protéger nos frontières. L'opération Meridian met en lumière le travail remarquable accompli sur nos premières lignes par les agents des services frontaliers, les équipes spécialisées de l'ASFC et nos partenaires chargés de l'application de la loi dans la lutte contre le crime organisé et le fléau des drogues illicites. Ce travail a été entrepris dans le cadre du Plan frontalier du Canada et démontre à quel point assurer la sécurité des Canadiens est la priorité absolue de notre gouvernement. »

-L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Nous avons remporté un succès remarquable dans l'interception des tentatives de contrebande de stupéfiants dangereux destinés à des villes de tout le pays. Ce travail exceptionnel contribue à assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes en empêchant les drogues nocives de se retrouver dans nos rues et nos communautés. Le succès de l'opération Meridian met en lumière l'efficacité des efforts coordonnés entre l'ASFC et les partenaires chargés de l'application de la loi. »

- Michael Prosia, directeur général régional, région du sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et consolider le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peut entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction de revenir au Canada.

peut entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction de revenir au Canada. Le Canada n'est pas une source importante de fentanyl entrant aux États-Unis. Moins de 1 % du fentanyl saisi aux États-Unis provient du Canada.

Les profits issus du commerce illicite de tabac financent souvent les activités du crime organisé, notamment la traite des personnes, le trafic d'armes à feu et la contrebande de drogues.

Du 1er janvier au 31 octobre 2024, la région sud de l'Ontario de l'ASFC a traité 2,7 millions de moyens de transports commerciaux, représentant 65 % du total national aux frontières terrestres. En outre, la région a traité 10,2 millions d'entrées commerciales.

Pour les dernières statistiques sur les saisies, consultez Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte , veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC sans frais au 1-888-502-9060, ou visitez-nous en ligne.

, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC sans frais au 1-888-502-9060, ou visitez-nous en ligne. Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

