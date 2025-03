Les agentes et agents d'exo votent pour la grève à 100 %

MONTRÉAL, le 18 mars 2025 /CNW/ - Après plus d'un an sans convention collective, les inspecteurs et inspectrices en sécurité d'exo ont voté à 100 % pour cinq jours de grève à exercer au moment jugé opportun. Les récents moyens de pression n'ont pas réussi à faire avancer la négociation.

Le nombre d'inspecteurs et d'inspectrices en sécurité sur l'ensemble du territoire d'exo - qui compte quelque quatre millions de personnes réparties sur 4258 km carrés, au nord et au sud de Montréal - a chuté de 60 à moins de 25 au cours des dernières années ! Lors d'un quart de travail typique, chacun des 11 inspecteurs et inspectrices en service couvre 387 km carrés de trajets d'autobus ou de trains de banlieue. Le nombre d'interventions liées à l'itinérance est pourtant en augmentation, comme dans le reste de la région de Montréal.

Dans les cas graves, exo incite par ailleurs les inspectrices et inspecteurs à refiler la responsabilité de la sécurité vers les services de police locaux. Ceci compromet grandement la rapidité et l'efficacité de l'intervention. Aussi, les trains et les autobus étant mobiles, ils changent parfois de municipalité de minute en minute. « Il est temps que l'employeur prenne ses responsabilités au niveau de la sécurité avant qu'un incident grave se produise en raison d'un service insuffisant », affirme David Sacolax, président du syndicat. Ce dernier revendique d'ailleurs, dans le cadre de la présente négo, l'ajout de personnel et le travail en duo pour remédier à cette situation.

Comme les conditions de travail des agentes et agents d'exo sont inférieures à celles des sociétés de transport environnantes, les départs du personnel vers d'autres employeurs se multiplient et la plupart des agentes et des agents ne sont pas remplacés. « Il est temps d'améliorer les conditions si on veut embaucher et retenir les inspectrices et inspecteurs d'exo », conclut Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN.

À propos

Le Syndicat des inspecteurs du RTM-CSN compte 23 membres. Il est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui regroupe plus de 400 syndicats et quelque 65 000 membres œuvrant dans les services publics et parapublics. Forte de 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour informations : Thierry Larivière, Service des communications de la CSN, 514 966-4380, [email protected]