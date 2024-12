HOLYROOD, NL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - La Municipalité de Holyrood et dix autres municipalités situées autour de la baie de la Conception vont améliorer leurs infrastructures grâce à un investissement totalisant plus de 16,8 millions de dollars des administrations fédérale, provinciale et municipales.

Ces projets comprennent l'installation d'une nouvelle conduite principale et la construction d'une nouvelle station de traitement de l'eau à Holyrood. La liste complète des projets figure dans le document d'information ci-joint.

« Notre gouvernement est fier de financer, dans le cadre de cette annonce, l'amélioration d'infrastructures dans des collectivités situées dans la région d'Avalon. Ces projets permettront d'offrir aux membres des collectivités un accès sûr et fiable à une eau potable, ainsi que d'étendre les réseaux d'assainissement des eaux usées, de manière à permettre la construction de nouveaux logements dans les collectivités. »

Ken McDonald, député d'Avalon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement investit chaque année des millions de dollars pour aider les municipalités de Terre-Neuve-et-Labrador à améliorer leurs infrastructures. Le partage du coût des infrastructures municipales aide les collectivités à mener à bien d'importants projets qui bénéficieront à leur population. Nous continuerons à investir dans la modernisation des infrastructures qui ont une incidence sur le bien-être des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador dans toute la province. »

L'honorable Fred Hutton, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

« La Municipalité de Holyrood est très reconnaissante de recevoir ce financement des deux ordres de gouvernement, qui l'aidera à fournir une eau potable sûre et fiable à ses résidents. Pour une petite municipalité rurale comme Holyrood, il serait financièrement difficile d'atteindre ses objectifs consistant à offrir des services sûrs à ses résidents sans l'aide financière offerte par les gouvernements dans le cadre de ces programmes d'infrastructure. »

Gary Goobie, maire de la Municipalité de Holyrood

Le gouvernement fédéral investit 7 120 370 $ provenant du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- Labrador s'élève à 6 658 097 $ et les municipalités bénéficiaires investissent conjointement un montant total de 3 083 429 $.

. La contribution du gouvernement de Terre-Neuve-et- s'élève à 6 658 097 $ et les municipalités bénéficiaires investissent conjointement un montant total de 3 083 429 $. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

