AUBURN, NS, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Le terrain de sport David Morse Memorial de l'école secondaire du district de West Kings fait l'objet de travaux d'amélioration grâce à un investissement conjoint de 444 399 $ du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, de l'Annapolis Valley Regional Centre for Education et de la Municipalité du comté de Kings.

Une fois les travaux achevés, le terrain de sport offrira plus d'espace pour les activités de plein air aux élèves de l'école secondaire du district de West Kings et des environs. La municipalité a également investi dans des accotements pavés et de nouveaux trottoirs à West Kings afin d'encourager un mode de vie active et une plus grande utilisation des installations modernisées.

Citations

« Les collectivités ont besoin de nombreux types d'infrastructures pour que les résidents puissent être résilients et rester en bonne santé. Grâce à des investissements comme celui-ci, qui vise à améliorer le terrain de sport David Morse Memorial de l'école secondaire du district de West Kings, les jeunes de la région d'Auburn auront accès à une installation qui favorise un mode de vie actif. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans les terrains de sport des écoles ne consiste pas seulement à aménager des espaces extérieurs, c'est aussi investir dans la santé, le bien-être et l'avenir de nos élèves. Cela favorise le travail d'équipe, la discipline et la résilience, des qualités essentielles pour réussir sur le terrain et ailleurs. »

Chris Palmer, député provincial de Kings West, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« La Municipalité du comté de Kings est fière de contribuer financièrement, dans une petite mesure, au projet d'amélioration du terrain de sport David Morse Memorial à West Kings. Nous savons que cette installation continuera à donner à des générations d'élèves la possibilité d'être physiquement actifs. Le sentiment d'appartenance à l'école, l'inclusion et les loisirs sont des éléments fondamentaux de l'éducation. »

Peter Muttart, maire de la Municipalité du comté de Kings

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 177 203 $ dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 223 400 $, et l'Annapolis Valley Regional Centre for Education investit 11 796 $. La contribution de la Municipalité du comté de Kings s'élève à 32 000 $.

. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 223 l'Annapolis Valley Regional Centre for Education investit 11 796 $. La contribution de la Municipalité du comté de Kings s'élève à 32 000 $. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, plus de 70 projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, avec une contribution fédérale totale de plus de 76 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Résilience à la COVID-19

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Conseillère de Communication, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Chrissy Matheson, Directrice des communications, Ministère des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, 902-471-2444, [email protected]; Ashley Thompson, Spécialiste des communications, Municipalité du comté de Kings, 902-680-8574, [email protected]