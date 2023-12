MONTRÉAL et TORONTO, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui un résumé des résultats de leur deuxième enquête annuelle sur les risques systémiques. Ces résultats leur fournissent de l'information importante quant aux préoccupations des participants au marché en matière de stabilité du système financier canadien.

L'enquête a été réalisée du 16 octobre au 7 novembre 2023 et 489 gestionnaires de portefeuille et courtiers en placement du pays y ont participé. Dans l'ensemble, les répondants se sont dits un peu plus préoccupés qu'il y a un an, principalement par l'endettement des ménages, les taux d'intérêt élevés, le marché immobilier, les risques géopolitiques et les cyberrisques.

« Nous remercions les membres du secteur d'avoir répondu en aussi grand nombre à notre deuxième enquête sur les risques systémiques, surtout dans le contexte actuel d'incertitude économique accrue », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Grâce à un taux de réponse d'un peu plus de 48 %, nous avons pu recueillir de l'information importante et fiable sur les risques nouveaux et existants pour la stabilité financière. »

Afin d'en savoir plus sur l'enquête et les principales constatations, rendez-vous sur le site Web des ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

