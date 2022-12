Les ACVM publient les résultats de l'édition 2022 de l'enquête sur les risques systémiques

MONTRÉAL et TORONTO, le 15 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié aujourd'hui les résultats de leur première enquête annuelle sur les risques systémiques qui s'est tenue l'automne dernier afin de recueillir le point de vue des participants au marché à propos des risques financiers.

Les constatations qui en ressortent résument les réponses reçues de plus de 600 gestionnaires de portefeuille et courtiers en placement canadiens d'octobre à novembre 2022. Dans l'ensemble, les répondants se sont dits le plus préoccupés par la hausse des taux d'intérêt, l'endettement des ménages, le marché immobilier, les risques géopolitiques et les cyberrisques.

« Les résultats de l'enquête fournissent aux membres des ACVM de l'information importante sur le niveau de préoccupation des participants au marché quant aux risques pour la stabilité financière au pays », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Nous remercions les membres du secteur d'avoir répondu en aussi grand nombre à cette enquête inaugurale, d'autant plus qu'il doit composer notamment avec une hausse des taux d'intérêt, des pressions inflationnistes et des risques géopolitiques. »

Pour en savoir plus sur l'enquête et les principales constatations, veuillez consulter le site Web des ACVM.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

