CALGARY, AB, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) lancent un appel de candidatures pour pourvoir des postes de membres de leur Groupe consultatif des investisseurs (GCI).

Mis sur pied en juillet 2022, le GCI veille à ce qu'il soit pleinement tenu compte des intérêts et des préoccupations des investisseurs individuels dans l'élaboration des projets réglementaires. Un appel de candidatures est lancé afin d'y pourvoir les deux postes de membres actuellement vacants.

Souhaitant une représentation diversifiée au sein du GCI, les ACVM sont à la recherche de candidats provenant de partout au pays et présentant des caractéristiques sociodémographiques, des profils d'expérience et des qualités personnelles variées. Les candidats doivent posséder des compétences et de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :

une participation à une association de protection des investisseurs ou des consommateurs ayant de l'expérience dans la défense des points de vue des Canadiens ou de groupes démographiques précis au Canada ;

; la prestation aux investisseurs de conseils professionnels, tels que juridiques ou comptables;

la prestation de conseils financiers aux ménages;

la compréhension des répercussions de la technologie sur les investisseurs individuels;

une participation à un organisme communautaire manifestement engagé dans la promotion de politiques publiques, préférablement en matière de bien-être financier des Canadiens ou de groupes démographiques précis au Canada ;

; l'analyse et l'application des résultats d'études de marché ou de recherches universitaires portant sur les marchés des capitaux, les finances personnelles, la réglementation des valeurs mobilières ou d'autres sujets connexes.

Nommés pour une durée maximale de trois ans, les membres du GCI des ACVM touchent une rémunération pour le temps qu'ils consacrent à son mandat.

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leur curriculum vitæ, en mettant de l'avant leur expérience pertinente, d'ici le 17 octobre 2025. Les dossiers de candidature et les questions sur le GCI des ACVM peuvent être envoyés à l'adresse suivante :

Secrétariat des ACVM

Tour de la Bourse

800, rue du Square-Victoria, bureau 2010

Montréal (Québec) H4Z 1J2

[email protected]

Les résidents de l'Ontario sont invités à soumettre leur candidature dans le cadre du processus périodique de mise en candidature de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Médias : communiquez avec la personne suivante :

Ilana Kelemen Autorités canadiennes en valeurs mobilières [email protected]

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières