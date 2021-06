Les 530 travailleuses et travailleurs de Rolls Royce Canada adhèrent à la CSN

MONTRÉAL, le 4 juin 2021 /CNW Telbec/ - Syndiqués à l'Association Internationale des Machinistes et des Travailleurs de l'Aérospatiale (AIMTA) depuis 66 ans, les employé-es de l'entreprise Rolls Royce Canada située à Lachine ont pris la décision importante de changer d'organisation syndicale et ont opté en ce sens pour la CSN.

La volonté de pouvoir conduire leurs relations de travail avec l'employeur comme ils l'entendent et de prendre l'ensemble des décisions qui les concernent sans contraintes les a motivés dans leur choix. « Ce qui nous a attirés à la CSN, c'est l'autonomie que cette organisation confère à ces syndicats et le plein pouvoir décisionnel qu'elle leur donne. À compter d'aujourd'hui, nous devenons maîtres de nos actions et de nos décisions et allons mener notre négociation de façon bien différente » a souligné Hrvoje Golek.

Le président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN), Louis Bégin, est prêt à accompagner dans leur négociation ces travailleuses et travailleurs, qui sont sans contrat de travail depuis mars 2020. « Avec la FIM-CSN, les nouveaux syndiqué-es de Rolls Royce auront toute l'autonomie dans la négociation à laquelle ils aspirent tout en pouvant compter sur nous pour les aider à aller chercher ce qu'ils souhaitent et pour dynamiser leur vie syndicale. »

Le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr, a lui aussi exprimé son enthousiasme face à l'arrivée des nouveaux membres. « À la CSN, nous misons sur la mobilisation et sur l'importance de bien informer les membres. Nous savons que ces deux volets sont importants pour le syndicat de Rolls Royce et allons le soutenir afin qu'il ait en main tout ce dont il a besoin pour les mettre en œuvre. »

« Nous sommes heureux et très fiers d'avoir été choisis par les travailleuses et les travailleurs de Rolls Royce Canada pour les représenter, a enchaîné le vice-président de la CSN. Nous sommes impatients de pouvoir déployer le nécessaire afin de répondre à leurs attentes et de leur faire la démonstration qu'ils ne se sont pas trompés en nous accordant leur confiance. »

À propos

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

SOURCE Fédération de l'industrie manufacturière (FIM–CSN)

Renseignements: Martin Robert, Service des communications de la CSN, 514 377-6985

Liens connexes

www.fim.csn.qc.ca