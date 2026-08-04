Les 25 ans du Jardin des Premières-Nations : Un héritage vivant tourné vers l'avenir

Le Jardin des Premières-Nations devient le Jardin des Nations-Autochtones.

MONTRÉAL, le 4 août 2026 /CNW/ -- À l'occasion du 25e anniversaire du Jardin des Premières-Nations, Espace pour la vie souhaite rendre hommage aux visionnaires autochtones et allochtones qui ont collaboré à la création de ce lieu unique. Niché au cœur du Jardin botanique, cet espace à la fois symbolique et vivant met en valeur les savoirs, les cultures et les liens profonds qui unissent les Nations autochtones du Québec à leur territoire.

Espace pour la vie profite de cet important jalon pour réaffirmer son engagement envers les Nations autochtones, soit offrir un espace où leurs voix, leurs savoirs et leurs perspectives sont souhaités, écoutés et pleinement valorisés. Et, afin de refléter de manière plus inclusive l'ensemble des Nations autochtones, incluant les Inuit, le Jardin des Premières-Nations est renommé Jardin des Nations-Autochtones.

Un projet fondé sur la collaboration

Le Jardin des Nations-Autochtones, ouvert au public le 3 août 2001, a bénéficié d'une étroite collaboration entre le Jardin botanique et un comité de représentants et représentantes des Premières Nations. Dès les premières étapes du projet, les 11 Nations autochtones du Québec ont été consultées, assurant ainsi une démarche ancrée dans l'écoute et le respect. Plus qu'un lieu de mise en valeur, il constitue un espace de rencontre, d'apprentissage, de dialogue et de transmission, qui demeure vivant et significatif grâce aux membres des Nations autochtones qui y contribuent et qui l'animent.

Depuis son ouverture, le Jardin botanique a pu compter sur l'implication d'agentes culturelles ainsi que d'animatrices et animateurs autochtones issus de différentes Nations. Au fil des ans, plus d'une cinquantaine d'entre eux ont partagé leurs connaissances, leurs récits et leur lien au territoire avec des milliers de visiteuses et visiteurs.

Une promesse pour l'avenir

Chaque année, le Jardin des Nations-Autochtones permet au public de découvrir la richesse des savoirs autochtones. Il met en lumière les liens profonds qui unissent les Nations autochtones au territoire et célèbre une vision du monde fondée sur l'interdépendance, le respect et la responsabilité envers le vivant. Il s'agit également d'un lieu privilégié pour les organismes autochtones qui y organisent des rituels, tels que la cérémonie de tente à sudation, ainsi que des événements, comme la fête de la Sagabone. Cette célébration débute par une cérémonie spirituelle autour du feu sacré, dirigée par des Aînés algonquins et des porteurs de calumet, avant de se poursuivre par des activités ouvertes à la communauté.

À l'image des cultures et des savoirs qu'il célèbre, le Jardin des Nations-Autochtones continuera d'évoluer au cours des prochaines années. Fidèle à sa mission, il poursuivra son développement en collaboration avec les communautés autochtones, afin de demeurer un lieu pertinent et porteur de sens pour les générations actuelles et futures.

Célébrations de la Grande Paix de Montréal

L'inauguration du Jardin des Premières-Nations, le 3 août 2001, coïncidait avec les célébrations du 300e anniversaire de la Grande Paix de Montréal, traité historique conclu le 4 août 1701 à Montréal entre la Nouvelle-France et plusieurs dizaines de Nations autochtones. En 2026, alors que le Jardin célèbre son 25e anniversaire, la Grande Paix de Montréal souligne quant à elle son 325e anniversaire.

Une programmation anniversaire

Le Jardin botanique propose une programmation estivale qui souligne des activités entourant les événements significatifs de sensibilisation et de commémoration, tout en présentant plusieurs événements festifs et artistiques. Parmi celles-ci :

Un tour guidé, Initiation aux Premiers peuples , est offert jusqu'au 31 octobre pour permettre aux visiteuses et visiteurs d'en apprendre davantage sur les Premières Nations et les Inuit du Québec, leurs savoirs et leurs savoir-faire liés au monde végétal.

, est offert jusqu'au 31 octobre pour permettre aux visiteuses et visiteurs d'en apprendre davantage sur les Premières Nations et les Inuit du Québec, leurs savoirs et leurs savoir-faire liés au monde végétal. L'exposition Laissez-nous raconter - Le Territoire est présentée jusqu'au 31 octobre. Des photos et des capsules audios seront mises en valeur le long des sentiers verdoyants du jardin culturel, comme une galerie à ciel ouvert.

est présentée jusqu'au 31 octobre. Des photos et des capsules audios seront mises en valeur le long des sentiers verdoyants du jardin culturel, comme une galerie à ciel ouvert. Une animation est également offerte jusqu'au 24 août : L'art de la connexion des Premiers peuples avec la nature . Elle souligne l'utilisation des arts traditionnels par les Nations autochtones pour honorer la mère-terre, pour se raconter et se rapprocher du vivant.

Elle souligne l'utilisation des arts traditionnels par les Nations autochtones pour honorer la mère-terre, pour se raconter et se rapprocher du vivant. En septembre, dans le cadre de Jardins de lumière, l'expérience du Jardin des Nations‑Autochtones sera entièrement renouvelée. Le public pourra y découvrir un parcours nocturne en cinq tableaux, rythmé par un battement partagé : gestes, corps, racines, ombres dansantes et voix des onze Nations autochtones inviteront au rassemblement et à la fête.

Citations

Gabrielle Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts, Ville de Montréal

« Le Jardin des Nations-Autochtones est un héritage vivant au cœur de Montréal. Depuis 25 ans, il nous invite à apprendre, à écouter et à mieux comprendre les liens profonds qui unissent les cultures des peuples autochtones au territoire. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux visionnaires autochtones et allochtones qui ont donné vie à ce projet pionnier, un espace de rencontre, d'apprentissage et de rapprochement entre les peuples. Nous réaffirmons également notre volonté de poursuivre, avec constance et humilité, le dialogue, la réconciliation et la collaboration avec les nations autochtones, dans une vision commune fondée sur le respect du vivant, la protection de la biodiversité et la transmission aux générations futures. »

Julie Jodoin, directrice Espace pour la vie, grands parcs et Mont-Royal

« Pour Espace pour la vie, grands parcs et Mont-Royal, c'est à la fois un privilège et une responsabilité de prendre soin de cet espace, qui existe grâce aux liens de confiance tissés au fil des ans avec les communautés autochtones. Alors que nous célébrons ce moment important, nous profitons également de l'occasion pour réaffirmer notre engagement à faire du Jardin des Nations-Autochtones un lieu où les savoirs et les perspectives des Nations autochtones sont respectés et pleinement valorisés. »

Josée Bellemare, directrice du Jardin botanique

« Ce 25e anniversaire est l'occasion de rendre hommage aux autochtones et allochtones qui ont contribué à la création de ce Jardin. Il nous invite à mesurer le chemin parcouru depuis sa création, tout en regardant résolument vers l'avenir. Animée par le désir de renforcer les collaborations, l'équipe du Jardin botanique souhaite poursuivre son engagement à faire du Jardin des Nations-Autochtone, un lieu de rencontres et de dialogue. De plus, nous tenons à souligner l'apport extraordinaire des agentes culturelles et des animatrices et animateurs autochtones au sein de l'équipe du Jardin. »

À propos d'Espace pour la vie

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année près de 2,5 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

Dossier de presse (photos)

SOURCE Espace pour la vie Montreal

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