DALLAS, le 23 juin 2025 /CNW/ - Lennox Residential HVAC, chef de file de l'industrie des solutions de confort à domicile, a annoncé le lancement de la thermopompe à décharge latérale EL18KSLV de la série Elite, combinant des performances efficaces et une conception économe en espace.

La thermopompe à décharge latérale EL18KSLV de la série Lennox Elite est une unité compacte conçue pour un fonctionnement efficace et silencieux.

« La thermopompe à décharge latérale permet aux propriétaires de maisons sans lot ou à lot étroit d'avoir accès à une thermopompe à haut rendement sans avoir besoin d'espace supplémentaire », a déclaré Sarah Martin, vice-présidente directrice et présidente de Lennox Home Comfort Solutions. « Comme de plus en plus de propriétaires envisagent des solutions entièrement électriques, nous sommes déterminés à élargir notre gamme de produits pour aider nos concessionnaires à satisfaire à leurs besoins. »

La thermopompe à décharge latérale EL18KSLV est dotée d'une armoire étroite conçue pour une installation facile dans des zones à espace limité, comme les maisons sans lot. Sa conception à capacité variable permet un ajustement de la puissance afin de répondre aux besoins de confort des ménages tout en soutenant l'efficacité énergétique. Avec des notations allant jusqu'à 19,00 SEER2 et 10,00 HSPF2, l'unité est conçue pour aider à réduire la consommation d'énergie et peut contribuer à réduire les coûts des services publics tout au long de l'année. Un ventilateur à équilibrage de précision à entraînement direct permet des niveaux sonores aussi bas que 54 décibels, ce qui est comparable à une brosse à dents électrique.

La thermopompe à décharge latérale EL18KSLV est compatible avec plusieurs gammes de produits de thermostat intelligent Lennox, ce qui permet aux utilisateurs de gérer les paramètres au moyen de diverses plateformes de maison intelligente.

L'unité est admissible au crédit pour la rénovation domiciliaire écoénergétique, un incitatif fédéral pour la mise à niveau de maisons à haut rendement. D'autres mesures incitatives pour les services publics ou les régions peuvent s'appliquer.1

La thermopompe à décharge latérale EL18KSLV est disponible à l'achat auprès des concessionnaires locaux de Lennox. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.lennox.com.

À PROPOS DE LENNOX

Lennox (NYSE: LII) est un leader dans les solutions écoénergétiques de contrôle climatique. Voués à la durabilité et à la création d'environnements confortables et plus sains pour nos clients résidentiels et commerciaux, ainsi qu'à la réduction de leur empreinte carbone, nous sommes des chefs de file en matière d'innovation avec nos systèmes de refroidissement, de chauffage, de qualité de l'air intérieur et de réfrigération. D'autres renseignements peuvent être obtenus à www.lennox.com. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected].

1 Lennox Industries Inc. (« Lennox ») n'est pas un conseiller fiscal et ne fait aucune déclaration, ne donne aucune garantie ou ne donne aucune autre assurance quant à savoir si une entreprise de jumelage est admissible à des crédits d'impôt. De plus, les lois fiscales peuvent être modifiées. Par conséquent, Lennox vous recommande fortement de consulter un conseiller fiscal au sujet de votre admissibilité aux crédits d'impôt dans votre situation et de vérifier et d'examiner les lois et les règlements fiscaux applicables.

