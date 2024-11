Le climatiseur SL25KCV de Lennox repousse les limites de la précision et de l'efficacité, en offrant en continu un air parfait pour le logement

RICHARDSON, Texas, 8 novembre 2024 /CNW/ - Lennox Residential HVAC, un innovateur de confiance en matière de confort domestique et d'efficacité énergétique depuis 1895, vient d'annoncer le dernier ajout à sa collection Dave Lennox Signature® de premier plan avec le lancement du climatiseur SL25KCV, le climatiseur le plus précis et le plus efficace qui soiti.

Lennox présente son climatiseur SL25KCV, le plus efficace de l’industrie avec son faible PRG et avec sa cote SEER2 pouvant aller jusqu’à 26,00. (PRNewsfoto/Lennox International Inc.)

Une récente enquête a révélé que 81 % des propriétaires considèrent l'installation d'équipements de CVC à haut rendement comme extrêmement ou très importante pour eux en raison des économies potentielles. En offrant une cote d'efficacité inégalée pouvant aller jusqu'à 26,00 SEER2 (Seasonal Energy Ratio 2)i, le climatiseur Lennox SL25KCV peut aider à réduire les factures d'énergie tout en gardant le logement au frais et silencieuxiii .De plus, sa technologie Precise Comfort® affine et ajuste la puissance de refroidissement par petites étapes, de manière à ce qu'elle corresponde parfaitement à la consommation d'énergie, répondant ainsi sans effort au désir des propriétaires d'aider leur portefeuille et la planète.

L'introduction du climatiseur SL25KCV précède une transition à venir à l'échelle de l'industrie, conformément à l'American Innovation and Manufacturing (AIM) Act et aux directives de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, visant à réduire progressivement les réfrigérants à forte teneur en hydrofluorocarbone (HFC) en utilisant des solutions de rechange à faible potentiel de réchauffement global (PRG). Ce changement entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Avec un réfrigérant dont le PRG est nettement inférieur à celui des anciens réfrigérants, le lancement du climatiseur SL25KCV est conforme aux réglementations mises à jour de l'EPA et a été conçu de manière à offrir la tranquillité d'esprit pour les années à venir. Dans le cadre de sa volonté incessante de rester à l'avant-garde des normes de l'industrie, Lennox a mis à jour toute sa gamme de produits pour utiliser des réfrigérants conformes aux normes de 2025, et l'entreprise va poursuivre le déploiement de ces produits au cours des prochains mois.

« Alors que l'industrie passe à des réfrigérants à faible PRG, Lennox lance des produits qui respectent et même dépassent les exigences réglementaires, soutenant à la fois le développement durable et l'efficacité opérationnelle », a déclaré Prakash Bedapudi, directeur de la technologie chez Lennox. « Le SL25KCV illustre notre engagement à fournir des solutions de CVC novatrices et à haut rendement qui offrent une efficacité énergétique de pointe aux propriétaires et font progresser nos efforts vers un avenir durable. »

En plus de sa cote révolutionnaire SEER2 de 26,00, la communication numérique du climatiseur SL25KCV permet de maximiser la précision du contrôle lorsqu'il est jumelé au thermostat intelligent S40. Les capteurs de l'équipement facilitent le diagnostic des problèmes pour les concessionnaires, tandis que les réglages automatiques du système maintiennent avec précision la température, l'humidité et la qualité de l'air pour les propriétaires.

Grâce à la technologie SilentComfort™ et au compresseur à vitesse variable du climatiseur, l'unité peut fonctionner de façon silencieuse à 58 dB, ce qui correspond au son d'un micro-ondes. De plus, la technologie Quantum™ Coil et les matériaux de qualité supérieure, comme la base de l'unité en matériau composite et l'armoire en acier galvanisé, préviennent la corrosion et procurent la tranquillité d'esprit.

Pour en savoir plus sur le climatiseur SL25KCV et pour explorer la gamme de produits de pointe de Lennox, rendez-vous sur www.lennox.com/residential/.

À propos de Lennox

Lennox (NYSE : LII) est un leader dans les solutions écoénergétiques de contrôle climatique. Voués à la durabilité et à la création d'environnements confortables et plus sains pour nos clients résidentiels et commerciaux, ainsi qu'à la réduction de leur empreinte carbone, nous sommes des chefs de file en matière d'innovation avec nos systèmes de refroidissement, de chauffage, de qualité de l'air intérieur et de réfrigération. Des renseignements supplémentaires sur Lennox sont disponibles sur le site www.lennox.com. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

i Allégation d'efficacité fondée sur la comparaison entre le SEER2 moyen du SL25KCV et le SEER2 moyen des compresseurs à capacité variable concurrentiels, tel que publié par l'AHRI (septembre 2024). L'efficacité réelle du système peut varier en fonction de l'adéquation du système et d'autres facteurs; consultez le répertoire de l'AHRI pour connaître l'efficacité exacte du système. L'allégation de précision est fondée sur la capacité de refroidissement moyenne du SL25KCV par rapport à la capacité de refroidissement moyenne publiée de 20 compresseurs à capacité variable SEER2+ proposés par la concurrence (septembre 2024). Les moyennes ont été calculées pour l'ensemble de la plage de tonnage disponible.

ii Enquête commanditée par Clear Seas Research pour The ACHR News.

iii Les économies d'énergie réelles dépendent de plusieurs facteurs, y compris, sans s'y limiter, le mode de vie, les réglages du système, la façon dont le logement a été construit, l'emplacement géographique et les conduits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2551823/Female_dealer__69_copy_Lennox.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95644/5013419/LENNOX_LOGO.jpg

SOURCE Lennox International Inc.