Ce partenariat associe les atouts de Lennox en matière de distribution résidentielle et de relations avec les clients à la technologie de pointe du groupe Ariston en matière de chauffage de l'eau et à son empreinte manufacturière, afin de lancer des chauffe-eau qui porteront les marques Lennox.

DALLAS, 28 mai 2025 /CNW/ - Lennox (NYSE: LII), un chef de file des solutions climatiques innovantes dans le secteur chauffage, ventilation, conditionnement d'air et réfrigération, et Ariston Group (Bloomberg : ARIS IM), un chef de file mondial du confort thermique et de l'eau durable, ont créé une coentreprise qui offrira un portefeuille de produits compétitifs de chauffe-eau résidentiels aux propriétaires de maisons aux États-Unis et au Canada.

Lennox et Ariston Group se sont associés pour lancer une nouvelle gamme de chauffe-eau résidentiels, associant une technologie de pointe et une distribution fiable.

Ce partenariat stratégique associe les marques de confiance, les canaux de distribution et le vaste réseau de clients de Lennox à l'expertise mondiale et régionale du groupe Ariston en matière de technologie, de R&D et de fabrication de chauffe-eau. Ensemble, les deux entreprises visent à renforcer leur présence sur le marché et à stimuler l'innovation dans le paysage des chauffe-eau résidentiels en Amérique du Nord.

« Cette coentreprise s'inscrit dans notre stratégie visant à accélérer notre croissance en élargissant notre offre de produits sur le marché résidentiel, tout en renforçant nos relations avec nos clients », a déclaré Alok Maskara, chef de la direction de Lennox. « Nous sommes ravis de travailler avec Ariston Group, un leader mondial renommé dans le domaine du chauffage de l'eau, y compris les solutions de chauffage de l'eau à haut rendement à base de thermopompes. Les offres de la nouvelle coentreprise, associées aux produits Lennox existants et aux applications technologiques, permettront de créer un environnement de confort domestique parfait. Notre partenariat, fondé sur des principes et des objectifs communs, apporte une valeur ajoutée et des opportunités de croissance à nos revendeurs, distributeurs et entrepreneurs. »

Cette coentreprise soutiendra la croissance des ventes de chauffe-eau de Lennox et d'Ariston Group dans leurs canaux respectifs et auprès de leurs clients aux États-Unis et au Canada. À compter de 2026, les chauffe-eau portant la marque Lennox seront vendus par l'entremise des magasins Lennox, du réseau de vente directe et du réseau de distribution. Par l'entremise de sa filiale Ariston USA, Ariston Group continuera de vendre à ses clients actuels sous ses marques.

« Ariston Group est entré sur le marché nord-américain en 2016, renforçant sa présence grâce à trois acquisitions, reconnaissant cette région comme une priorité stratégique pour une croissance rentable », a déclaré Paolo Merloni, président directeur d'Ariston Group. « Nous sommes heureux d'annoncer ce nouveau chapitre aux côtés de Lennox, un partenaire exceptionnel dont nous respectons profondément le leadership sur le marché. Cette coentreprise nous permet de renfocer notre présence commerciale et de forger une alliance avec un partenaire solide. Nous sommes fiers d'être le fournisseur de technologie à l'origine des solutions à haut rendement qui porteront les marques Lennox. »

La nouvelle coentreprise s'appellera Ariston Lennox Water Heating North America et sera opérationnelle une fois que les conditions de clôture habituelles auront été respectées. Ariston USA détiendra 50,1 % de la coentreprise, tandis que Lennox détiendra les 49,9 % restants. La direction de la coentreprise sera nommée conjointement par Ariston Group et Lennox.

À propos de Lennox

Lennox (NYSE : LII) est un leader dans les solutions écoénergétiques de contrôle climatique. Voués à la durabilité et à la création d'environnements confortables et plus sains pour nos clients résidentiels et commerciaux, ainsi qu'à la réduction de leur empreinte carbone, nous sommes des chefs de file en matière d'innovation avec nos systèmes de refroidissement, de chauffage, de qualité de l'air intérieur et de réfrigération. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site www.lennox.com. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos d'Ariston Group

Ariston Group (Bloomberg : ARIS IM) est un chef de file mondial du confort thermique et de l'eau durable, coté sur Euronext Milan. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros, compte plus de 10 000 employés, a une présence directe dans 40 pays sur 5 continents, 29 sites de production et 28 centres de recherche et de développement. Le groupe démontre son engagement en faveur de la durabilité grâce à des solutions renouvelables et à haut rendement, notamment des thermopompes de chauffage, des thermopompes pour le chauffage de l'eau, des hybrides, la ventilation domestique, le traitement de l'air, des composants électriques et des systèmes solaires thermiques, tout en investissant continuellement dans l'innovation technologique, la numérisation et les solutions de connectivité avancées. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site www.aristongroup.com. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected].

