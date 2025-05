Jusqu'au 31 août, les membres des collectivités sont encouragés à proposer des personnes méritantes qui pourraient bénéficier d'un don de système de chauffage, de ventilation et de climatisation.

DALLAS, 1er mai 2025 /CNW/ - Lennox (NYSE : LII), un fournisseur de premier plan de solutions innovantes de confort domestique, a annoncé que les candidatures sont ouvertes pour son programme Feel The Love, commandité par la Fondation LII Lennox. En partenariat avec son réseau de concessionnaires généreux aux États-Unis et au Canada, Lennox fera don et installera des unités de chauffage et de climatisation pour des héros communautaires. Les candidatures des personnes méritantes peuvent être soumises jusqu'au 31 août sur FeelTheLove.com.

« Feel The Love me rappelle que la force de notre équipe va au-delà des produits que nous créons. « Ce programme est devenu une tradition marquante qui ne serait pas possible sans nos concessionnaires partenaires », a déclaré Lanessa Bannister, vice-président et directeur général, CVC résidentiel de Lennox. « Alors que la sensibilisation, l'engagement et la portée augmentent chaque année, nous sommes fiers de l'état d'avancement du programme et enthousiasmés par les possibilités qui s'offrent à nous. »

Depuis 16 ans, Feel The Love aide de nombreuses collectivités et continue de croître grâce à une plus grande implication des concessionnaires chaque année, comme en témoigne l'augmentation de près de 30 % de la participation des concessionnaires de 2023 à 2024. Les candidats sont notamment des éducateurs, des secouristes, des professionnels de la santé, des familles confrontées à des difficultés financières et des personnes touchées par des catastrophes naturelles. Depuis 2009, Feel The Love a installé plus de 2 700 systèmes de chauffage et de climatisation pour les propriétaires dans le besoin, dont plus de 435 installations l'an dernier.

En 2024, Lennox and We Care Plumbing, Heating, and Air se sont associés pour faire offrir une unité de climatisation flambant neuve à Mike et Sarah Hooper, candidats du comté de Riverside, en Californie. Leur fille, Landis, a subi un traumatisme cérébral dans un accident de voiture qui exige des soins constants et des conditions de vie confortables.

« Nous avons été de l'autre côté, où nous essayons de faire des dons autant que plus possible, a déclaré Mike Hooper, lauréat de Feel The Love. « Nous sommes très reconnaissants envers We Care Plumbing, Heating, and Air et Lennox pour avoir fait un don à notre famille pendant cette tragédie, au milieu de cette tempête, dans laquelle nous souffrons tous les jours. »

Tout au long de la semaine d'installation du programme Feel The Love, du 3 au 12 octobre 2025, les lauréats sélectionnés recevront gratuitement de nouveaux systèmes de chauffage et de climatisation. Pour obtenir de plus amples renseignements et des nouvelles, suivez Lennox sur Facebook et Instagram.

À propos de Lennox

Lennox (NYSE : LII) est un leader dans les solutions écoénergétiques de contrôle climatique. Voués à la durabilité et à la création d'environnements confortables et plus sains pour nos clients résidentiels et commerciaux, ainsi qu'à la réduction de leur empreinte carbone, nous sommes des chefs de file en matière d'innovation avec nos systèmes de refroidissement, de chauffage, de qualité de l'air intérieur et de réfrigération. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site www.lennox.com. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de Feel The Love™

Depuis 2009, Feel The Love est un programme clé qui permet à Lennox Residential de redonner à ses collectivités. Avec comme point culminant la semaine d'installation Feel The Love en octobre, Lennox s'associe à des installateurs de systèmes de CVC et à des membres de communautés locales aux États-Unis et dans certaines régions du Canada pour livrer gratuitement des unités à des personnes qui mettent constamment les autres avant elles-mêmes et qui ont besoin d'un coup de main. Pour en savoir plus sur la façon dont Lennox apporte un air parfait aux ménages méritants aux États-Unis et au Canada, rendez-vous sur FeelTheLove.com. Le programme Feel the Love est parrainé par la Fondation LII Lennox.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2676182/LNX_LII_FeelTheLove_Vertical_RGB_Logo.jpg

SOURCE Lennox International Inc.