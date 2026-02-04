OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Le Sénat a déposé aujourd'hui un projet de loi sur les soins connectés, qui constitue une avancée importante pour la patientèle, les médecins et les équipes de soins de santé.

La libre circulation des renseignements personnels sur la santé entre les patients et patientes, les cliniques, les hôpitaux et les laboratoires - lorsqu'elle se fait de façon sécuritaire - contribue à améliorer les résultats en matière de santé et permet aux médecins de consacrer davantage de temps aux soins. Elle permet également aux patients et patientes de gérer plus facilement leurs soins, en collaboration avec les médecins et les autres professionnels et professionnelles de la santé.

Depuis plusieurs années, l'Association médicale canadienne (AMC) réclame l'adoption d'une loi fédérale visant à créer des normes nationales pour la gestion des dossiers de santé électroniques. L'adoption de ce projet de loi marquera l'aboutissement d'un long processus et contribuera à rendre le système de santé plus efficace et plus équitable.



Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue: Relations de l'AMC avec les médias : [email protected]; Eric Lewis, 506 566-1671; Marie-Pier Cloutier, 819 740-2231