OTTAWA, ON, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Les médecins de tout le Canada sont aux côtés de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers et de leurs collègues infirmières et infirmiers pour pleurer Alex Pretti, l'infirmier de Minneapolis qui a été abattu gratuitement par des agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis. Le décès de l'un des nôtres dans de telles circonstances suscite colère et incrédulité chez bon nombre d'entre nous.

Les médecins et le personnel infirmier collaborent étroitement, tous les jours, pour prodiguer des soins à la patientèle. La mort tragique et évitable d'un collègue est déchirante.

Dre Margot Burnell

Présidente de l'AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue : Relations de l'AMC avec les médias, [email protected]; Eric Lewis, 506 566-1671