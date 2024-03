TORONTO, le 21 mars 2024 /CNW/ - La Maison Heffel a l'honneur de présenter Légendaire: La collection de Torben V. Kristiansen, une des collections constituées par une seule personne les plus remarquables qui n'ont jamais été sur le marché de l'art au Canada. Cet ensemble exceptionnel, qui sera offert chez Heffel au cours d'une série d'enchères, met à l'avant-plan des œuvres recherchées d'artistes canadiens parmi les plus importants. Il est un véritable témoignage de l'esprit visionnaire de Torben Veje Kristiansen, une figure légendaire du milieu de l'art canadien, qui est décédé en 2023. Les œuvres de sa collection seront présentées au public dans le monde entier pour la première fois le 23 mai 2024 lors d'une vente en direct très attendue. Elles seront aussi mises en valeur dans les pages du catalogue qui leur est consacré. Des pièces additionnelles provenant de la même collection seront sélectionnées pour une vente en ligne spéciale qui se déroulera du 2 au 30 mai prochain et d'autres enchères suivront. L'occasion d'acquérir ces œuvres est un point marquant dans l'histoire du marché de l'art au pays. En effet, la collection comporte à la fois des pièces recherchées et des perles rares qui portent chacune le sceau du goût sûr et de l'expertise de Kristiansen.

Le chef-d'œuvre de Jean Paul Riopelle, Verts ombreuses (1959), figure parmi les nombreuses pièces maitresses du catalogue de Heffel provenant d'un seul remarquable collectionneur, Légendaire: La collection de Torben V. Kristiansen (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel) Torben V. Kristiansen pilotant le P-51 Mustang en tant que membre de la Royal Danish Air Force, vers 1952 (Crédit image : Famille de Torben V. Kristiansen) (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel)

Né au Danemark en 1930, Kristiansen a vécu une vie aussi vibrante que les chefs-d'œuvre qu'il affectionnait. Pendant sa jeunesse, il s'est consacré à sa passion pour les avions à titre de pilote pour l'aviation royale danoise puis, à la suite d'un échange avec l'OTAN, il a été aux commandes du légendaire chasseur P-51 Mustang aux États-Unis. Il a fait ses débuts dans le milieu de l'art canadien en 1960 avec l'acquisition de l'Art Emporium, l'une des galeries les plus anciennes et les plus renommées du pays. C'est dans cet établissement fondé en 1897 qu'il a trouvé sa vocation, se taillant rapidement une place parmi les marchands d'art les plus réputés du Canada.

La collection de Torben V. Kristiansen reflète non seulement l'excellence des artistes, mais aussi le legs inouï du visionnaire qui l'a constituée avec passion au fil de longues décennies. Ce regroupement de chefs-d'œuvre de tous les grands noms n'a son pareil nulle part au pays. Des tableaux majeurs de Tom Thomson, d'Emily Carr, de Jean Paul Riopelle et de Lawren Harris figurent parmi les nombreuses œuvres marquantes de la collection qui couvre une multitude de genres, de styles et de périodes. L'amour profond de Kristiansen pour sa province d'adoption, la Colombie-Britannique, est manifeste dans la place de choix accordée aux toiles d'E.J. Hughes, de Gordon Smith, de B.C. Binning et de Jack Shadbolt.

« Nous sommes extrêmement fiers de partager avec le monde entier la collection de Torben Kristiansen, un mentor, collègue et ami plus grand que nature », a déclaré David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Les œuvres exceptionnelles acquises par Torben témoignent à la perfection de son regard perspicace, de son audace et de son legs qui laisse des traces, encore aujourd'hui, dans le milieu de l'art. »

Le catalogue de la vente aux enchères et d'autres détails seront communiqués au cours des semaines à venir. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collection de Torben V. Kristiansen ou sur les œuvres offertes chez Heffel lors de la vente en direct du printemps, veuillez vous rendre sur heffel.com ou nous contacter.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Depuis 1978, la Maison Heffel a vendu pour plus de trois quarts de milliard de dollars d'œuvres exceptionnelles à des collectionneurs passionnés de tous les continents. Réputée pour son expertise en matière de gestion des successions, Heffel emploie l'équipe de professionnels en beaux-arts la plus chevronnée pour aider ses clients, avec tact et attention, à s'y retrouver dans le domaine des héritages de collections. La Maison Heffel compte des installations à Montréal, Toronto, Vancouver, Ottawa et Calgary. Elle est reconnue par les vendeurs et acheteurs du monde entier pour son service à la clientèle de calibre supérieur.

SOURCE Maison de ventes aux enchères Heffel

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements, pour faire une entrevue ou pour recevoir des photographies à haute résolution ou des séquences vidéo, veuillez communiquer avec : Valérie Gonzalo, [email protected], 514-923-1549