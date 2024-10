La prochaine vente très attendue de la Maison Heffel , qui se tiendra le 20 novembre, offrira aux enchères une sélection exceptionnelle d'œuvres d'art, dont la valeur totale est estimée entre 14 et 20 millions de dollars.

TORONTO, le 24 oct. 2024 /CNW/ - La découverte dans une grange des Hamptons (État de New York) d'un tableau d'Emily Carr disparu depuis longtemps, a suscité une attention mondiale et captive le milieu de l'art et les acteurs culturels à l'échelle internationale. Cette œuvre inconnue, qui a fait les manchettes ici et à l'étranger, sera la vedette de la prochaine vente aux enchères en direct de la Maison Heffel, le mercredi 20 novembre 2024. La vente, dont la valeur totale des lots est estimée entre 14 et 20 millions de dollars, aura lieu à Toronto, mais les collectionneurs du monde entier pourront eux aussi y prendre part par l'entremise de la salle de vente numérique de Heffel. Elle se déroulera en trois séances : Art d'après-guerre et contemporain, Art canadien, impressionniste et moderne, ainsi que Légendaire : La collection de Torben V. Kristiansen, qui offrira aux amateurs le rare privilège d'acquérir des chefs-d'œuvre provenant de l'une des collections privées les plus réputées du Canada. Parmi les lots se trouvent des tableaux exceptionnels de Frederick Varley et de Lawren Harris, une pièce de monnaie de 10 kg en or massif représentant une œuvre du chef James Hart (7IDANsuu), ainsi que trois célèbres huiles de Tom Thomson. (Toutes les valeurs estimées sont exprimées en dollars canadiens.)

Masset, Q.C.I. d'Emily Carr, redécouverte lors d'une vente débarras dans les Hamptons, est une des œuvres saillantes de la vente aux enchères en direct de Heffel qui aura lieu le 20 novembre 2024 (estimation : 100 000 – 200 000 $). (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel) Le chef-d'œuvre de Tom Thomson, Tamarack Swamp, est l'une des trois œuvres de l'artiste proposées lors de la vente aux enchères automnale de Heffel et est la pièce maîtresse de la collection de Torben V. Kristiansen (estimation : 1 200 000 – 1 600 000 $). (Groupe CNW/Maison de ventes aux enchères Heffel)

Longtemps disparue, l'huile sur toile Masset Q.C.I. d'Emily Carr est une représentation colorée et impressionnante d'un mât totémique surmonté d'un ours. Elle reflète le riche patrimoine autochtone de Haida Gwaii, en Colombie-Britannique, un thème qui a fait la renommée de l'artiste. Allen Treibitz l'a acquise pour la modeste somme de 50 $ US lors d'une vente-débarras dans les Hamptons. L'œuvre s'y est peut-être retrouvée lors d'une visite de Carr à un ami de la région et y est restée à l'insu du monde de l'art pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, la captivante toile de 1912 revient enfin au pays, marquant un tournant dans le legs de Carr. Le fait que le tableau a été rarement vu et l'histoire extraordinaire de sa redécouverte ont enflammé l'imagination tant des collectionneurs et des amateurs d'art que du grand public (estimation : entre 100 000 $ et 200 000 $). Heffel est fier de proposer cinq œuvres importantes de Carr lors de sa prochaine vente, couvrant des périodes significatives de sa carrière artistique légendaire.

« Masset Q.C.I. est vraiment une découverte exceptionnelle qui ajoute un nouveau chapitre remarquable à l'héritage d'Emily Carr », a déclaré M. David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « Voir réapparaître une œuvre de ce calibre qui avait disparu pendant un siècle est un événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Il ne s'agit pas uniquement d'un retour au pays, c'est un hommage à notre patrimoine culturel et l'enthousiasme qu'elle suscite est absolument électrisant. »

Œuvres phares de la vente aux enchères automnale

Trois tableaux spectaculaires de Tom Thomson incluant deux œuvres très bien connues qui se démarquent dans la collection du célèbre marchand d'art vancouvérois Torben Kristiansen . Tamarack Swamp (estimation : entre 1 200 000 $ et 1 600 000 $) et Winter Morning (estimation : entre 1 000 000 $ et 1 500 000 $) sont des œuvres largement documentées qui ont beaucoup voyagé. Elles ont récemment fait partie de l'exposition itinérante Tom Thomson : North Star présentée à la Collection McMichael d'art canadien, à l'Art Gallery of Alberta et à l'Audain Art Museum.

Calendrier de la vente aux enchères d'automne de la Maison Heffel

Pour permettre aux collectionneurs et aux amateurs de tout le Canada d'admirer ces œuvres, elles seront exposées avant la vente dans notre galerie virtuelle et dans les Galeries Heffel de ces quatre villes :

Calgary : du 4 au 6 octobre (220, chemin Manning NE, Unit 1080)

du 4 au 6 octobre (220, chemin Manning NE, Unit 1080) Vancouver : du 16 au 21 octobre (2247, rue Granville)

du 16 au 21 octobre (2247, rue Granville) Montréal : du 31 octobre au 5 novembre (1840, rue Sherbrooke Ouest)

du 31 octobre au 5 novembre (1840, rue Sherbrooke Ouest) Toronto : du 12 au 19 novembre (13, avenue Hazelton )

La vente aux enchères se déroulera en trois séances le mercredi 20 novembre à Toronto. De plus, elle sera retransmise en direct sur le site Heffel.com et plusieurs options d'enchères à distance seront possibles.

17 h HE - Art d'après-guerre et contemporain

- 19 h HE - Art canadien, impressionniste et moderne

- Suivi de Légendaire : La collection de Torben V. Kristiansen

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette vente aux enchères exceptionnelle et pour consulter les catalogues en ligne, veuillez vous rendre sur le site http://www.heffel.com/index_F ou communiquer avec nos spécialistes.

