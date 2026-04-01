Une expertise féminine au cœur de la gestion et du terrain

Chez SIB, la parité n'est pas qu'un objectif administratif, c'est une réalité opérationnelle. L'analyse des données internes démontre une prédominance féminine marquée au cœur des opérations et de la relation client : 77 % de l'équipe de gestion immobilière et 64 % de l'équipe de location sont des femmes. Sur le terrain, l'entreprise brise également les conventions avec une équipe d'entretien (conciergerie et nettoyage) composée à 78 % de travailleuses.

« Nos gestionnaires et agentes sont le premier visage de SIB. Elles assurent la pérennité de nos milieux de vie. Cette forte présence féminine nous permet d'aborder l'immobilier avec une rigueur et une humanité qui expliquent notre taux d'occupation record de plus de 99 % », souligne François Bélanger, Président et fondateur de SIB.

Préparer la relève : 57 % de futures leaders

Consciente que l'avenir de l'industrie passe par l'éducation, SIB intègre activement la relève féminine. Aujourd'hui, les étudiants à temps plein ou temps partiel représentent 20 % de l'effectif total de l'entreprise. Fait notable : 57 % de cette cohorte étudiante est féminine. SIB s'engage à offrir à ces jeunes femmes un parcours formateur concret pour les propulser vers des rôles clés de l'industrie.

Un leadership qui rayonne : le parcours d'Evguenia Kapchii

Alors que les femmes ne détiennent encore que 9 % des postes de haute direction en immobilier commercial en Amérique du Nord, l'engagement de SIB s'incarne particulièrement à travers Evguenia Kapchii, Directrice des acquisitions. Récipiendaire de la prestigieuse Bourse CREW M en 2025 et désormais Directrice des communications et du marketing de ce réseau à l'échelle provinciale, elle joue un rôle de premier plan pour briser le plafond de verre.

« Mon implication chez CREW M et mon rôle chez SIB ont le même objectif : démontrer que l'immobilier de haut niveau est un domaine où les femmes peuvent et doivent diriger. En créant des espaces où la diversité s'exprime réellement, nous améliorons non seulement la culture de notre entreprise, mais la qualité globale de l'industrie immobilière », affirme Evguenia Kapchii.

Engagement social : de la dignité féminine au soutien communautaire

Parce que la dignité et l'inclusion sont des piliers fondamentaux de ses valeurs ESG, SIB s'est associée à la firme québécoise Iris + Arlo pour offrir gratuitement des produits d'hygiène menstruelle écologiques et biodégradables à l'ensemble de ses employées.

Cet engagement envers le bien-être s'inscrit dans une culture d'entreprise plus vaste, profondément ancrée dans sa région. En effet, au-delà de son implication pour le leadership féminin, SIB est très fière de soutenir activement diverses causes sociales qui touchent directement les familles et les enfants de la Capitale-Nationale, notamment par son appui au Manoir Québec (Manoir Ronald McDonald), au Club Kiwanis Québec, à Opération Enfant Soleil ainsi qu'à Moisson Québec. Pour l'entreprise, agir en tant que leader de l'immobilier locatif, c'est d'abord et avant tout prendre soin de son milieu de vie à toutes les échelles.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE BÉLANGER

Fondée en 2008, la Société immobilière Bélanger gère un important portefeuille de logements locatifs à Québec et Lévis. Elle se distingue par son approche de propriétaire-gestionnaire local, privilégiant l'habitation durable, l'accessibilité et une implication communautaire exemplaire.

SOURCE Société immobilière Bélanger

Pierre-Olivier Bernard, [email protected]